Las inundaciones influirían en el aumento de casos de Covid-19

El médico Manuel Baeza Bacab, especialista en Medicina Inmunológica Clínica y Alergia, prendió de nuevo la alerta en Yucatán respecto a la epidemia del Covid-19, porque las recientes inundaciones pueden trasladar el virus a las comunidades y el inicio de la reactivación económica aumentará la movilidad humana lo que representa mayores riesgos de contagio.

A petición del Diario, el especialista realizó un análisis de la situación de la pandemia en el territorio estatal, basado en las cifras oficiales y estrategias de las autoridades de salud, y considera que el inicio de la “primera ola” no ha sido comprendida en su verdadera expresión, pues en algunos lugares se incrementó la movilidad, lo que llevó a la pérdida de la sana distancia, el espacio entre las personas no alcanza el deseable metro y medio en las filas de los comercios o en los paraderos de los autobuses, con el consabido riesgo de incrementar la transmisión y aparición de un mayor número de casos de Covid-19.

Tormenta

Además, dice, el clima que prevaleció la semana anterior en la Península de Yucatán por la presencia de las tormentas tropicales “Amanda” y “Cristóbal” fue un factor que operó en contra de la sana distancia.

No obstante que las lluvias mantuvieron a las familias en sus casas, explica, en muchos lugares hubo inundaciones y fue necesario evacuarlas y no siempre se respetaron las medidas de prevención.

“Por otro lado, las comunidades reciben ayuda humanitaria y altruista de la sociedad y de las autoridades, lo que podría diseminar la infección donde no existe o llevarla de un sitio a otro”. Por ello recomienda que los grupos de apoyo deben establecer protocolos seguros y uniformes para la prevención en ambas vías.

El pico

“Aunque Yucatán está en semáforo naranja, no significa que hayamos alcanzado el pico de la pandemia”, recalca. “Si analizamos la curva de casos nuevos podemos ver que en la última semana se observó una tendencia a la disminución ya que pasamos de 43 a 21 casos confirmados, pero el martes pasado de nuevo tuvimos un incremento al detectarse 45 nuevos contagios. Con respecto a la mortalidad, también se observaba una tendencia a la disminución, aunque de menor intensidad, hasta ese día fue el peor de la epidemia con 12 fallecimientos”.

“En este momento no se puede considerar que la infección va en descenso y que la epidemia esté ‘domada’, sobre todo cuando existe un nuevo factor de transmisión constituida por la ‘primera ola’ de reactivación económica”, señala el especialista. “Tendremos que esperar de 10 a 14 días para saber si se cumplió con los protocolos de prevención y se tenga la certeza de un control de la infección para poder continuar con la ‘ola dos’ de la reactivación o, en caso contrario, regresar a la confinación domiciliaria si se ve un aumento descontrolado”.

En términos generales considera que en las primeras etapas de la pandemia las autoridades estatales dictaron las medidas adecuadas para controlarla y reducir su impacto, con lo cual logró que el número de casos no llegara a saturar los servicios de salud, lo que permitió ofrecer a los enfermos la mejor atención posible; sin embargo, la letalidad se mantiene elevada, pues fallece 1 de cada 10 pacientes (270 fallecimientos hasta el martes 9). Sin embargo, el riesgo de saturación de los hospitales Covid continúa vigente hasta que la epidemia se haya controlado plenamente.

Medidas

“Por todo lo anterior expuesto, se puede decir que la población y las autoridades deben mantener una vigilancia extrema de las medidas de prevención, no se debe pensar que hemos regresado a la normalidad como la conocíamos, esa no se sabe cuándo regresará. De tal manera que seguiremos cumpliendo con la restricción de la movilidad: salir solo si es indispensable, mantener la sana distancia de un metro y medio entre las personas y no saludar de mano o beso; cumplir con las medidas de higiene: lavado de manos, no tocar la cara con las manos sucias y estornudar en el antebrazo y, finalmente, el uso obligatorio de cubrebocas cuando se asiste a un lugar público”, refiere.

El doctor Baeza Bacab advirtió de un repunte explosivo por el relajamiento de las medidas sanitarias en una entrevista anterior publicada por el Diario el 24 de mayo pasado y de esa fecha a la actualidad el sistema de salud nacional mantiene al estado en semáforo epidemiológico de color rojo, que es un nivel máximo de contagios y solo se permiten actividades esenciales, pero para la autoridad de salud estatal, en base a sus estadísticas actualizadas, decretó semáforo naranja que permitió a partir del lunes 8 la apertura de cientos de negocios en Yucatán.— Joaquín Orlando Chan Caamal

Destaca que Yucatán fue el primer estado de la república mexicana que transitó al semáforo en color naranja y experimenta la nueva normalidad con el inicio de la primera ola del plan estatal de reactivación económica.

“De conformidad con las autoridades”, dice, “la mejoría de los indicadores estatales de la pandemia hizo posible el cambio señalado, lo que permite la reapertura de la industria de manufactura, los servicios inmobiliarios y de alquiler, las ventas de comercio al mayoreo, los despachos de profesionistas, los hoteles, los restaurantes, el comercio al por menor y las estéticas y clínicas de la salud”.

“Hay que hacer notar que los comercios tendrán que cumplir con protocolos sanitarios para la seguridad de sus trabajadores, sus clientes y la población en general con el compromiso de las autoridades de vigilar su cumplimiento y aplicar las sanciones correspondientes”, recuerda. “Es obvio que en todos los casos se deberá poner énfasis en las medidas de prevención, como el empleo de cubrebocas, aunque no sabemos cómo van a cumplir esta medida los comensales de los restaurantes. Ya lo dijo el gobernador Vila Dosal en un mensaje: los yucatecos debemos mantener una baja movilidad, evitar concentraciones masivas y reforzar las medidas de distanciamiento social para evitar nuevos contagios de Covid-19, por lo tanto no se deben realizar reuniones sociales, fiestas o salir a pasear pues la contingencia continúa. Es de primordial importancia que la población conozca y acepte los protocolos de prevención, no es suficiente con que los conozcan los empleados de los comercios y los inspectores, la protección debe ser en ambos sentidos para que sea efectivo el “tú me cuidas yo te cuido”.

Comercio Reanudación de labores

Sugerencia

El galeno recomienda a todas las personas el uso de cubrebocas tricapa de uso quirúrgico o un cubrebocas tricapa de confección casera mezclando telas: algodón con seda o algodón con franela, porque en estos momentos existe suficiente evidencia del beneficio de su empleo para disminuir la transmisión de Covid-19 a nivel comunitario.

Correcto uso

“Se sabe que cuando las personas que usan mascarillas hacen contacto entre sí el riesgo de transmisión disminuye hasta 1.5%, aunque es necesario enseñar a la población su uso correcto”, señala especialista.