Las inversiones, firmes

Segunda etapa en el oriente de un plan inmobiliario

Los proyectos del sector privado que generan nuevos empleos y contribuyen a reactivar la economía se mantienen firmes en Yucatán, como la construcción de la segunda etapa del desarrollo inmobiliario Esmeralda Residencial, en el oriente de la ciudad, la cual puso en marcha el gobernador Mauricio Vila Dosal, se indica en un comunicado.

Este proyecto genera 750 fuentes de trabajo, entre directas e indirectas.

En compañía del director del Grupo Inmobiliario Misión Obispado, Miguel Ángel Cañazo Cantú, el titular del Ejecutivo dio el “banderazo” a la obra, en la cual esta firma invierte $1,500 millones y es parte del plan de inversión total de $5 mil millones en proyectos a 5 y 10 años, que se destinarán a la construcción de más de 4,000 viviendas, áreas comerciales y de usos múltiples en el poniente y oriente de Mérida, y Ucú.

Esto representa la generación de más de 2,00 empleos directos e indirectos.

Misión Obispado es de las 16 empresas estatales, nacionales e internacionales que, como anunció Vila Dosal, realizan una inversión total de $40,000 millones y generarán 30,000 nuevos empleos en Yucatán.

Durante la ceremonia, el gobernador realizó un recorrido por el interior de las casas muestra para conocer las cómodas y modernas áreas con que contarán las viviendas en este desarrollo inmobiliario para, posteriormente, dirigirse a la zona de obra, donde constató las labores que se realizan.

Como parte de la primera etapa de este desarrollo se finalizan 225 viviendas, de las cuales 111 ya se vendieron.

Para la segunda etapa se edificaran otras 275 casas.

Entre los yucatecos que trabajan en la segunda fase se encuentra Rodrigo Magaña Gerónimo, quien agradece que, a pesar de la complicada situación económica y el coronavirus, cuenta con un empleo que le permite llevar comida a su casa.

Originario de Halachó, de 35 años de edad, Magaña Gerónimo relató que durante los primeros meses de la pandemia no encontraba trabajo, lo que lo tenía muy preocupado, pues es el sustento de su familia de cinco integrantes. Sin embargo, ahora vive más tranquilo al saber que tiene un trabajo seguro en la construcción.

“Es bueno que lleguen proyectos de este tipo porque nos da trabajo. Más ahora, que lo necesitábamos porque mucha gente se quedó sin empleo. Nos caen muy bien estas obras porque antes no había para sacar los gastos de la casa y ahora podemos estar más relajados de que hay trabajo. Ojalá que la cosa siga así”, afirmó.

Sobre este proyecto, Vila Dosal resaltó que este tipo de inversiones por parte del sector privado es importante porque son grandes fuentes de empleos y derrama económica para el estado, de modo que su presencia, a pesar de la pandemia y de los momentos complicados que estamos viviendo en el estado y el país, son muestra de que el sector privado sigue confiando en Yucatán.

Ante el secretario de Fomento Económico y Trabajo (Sefoet), Ernesto Herrera Novelo, Vila Dosal recordó que la inversión en este desarrollo se anunció en julio de 2019 y que un año y medio después ya son visibles las primeras casas que se terminan el mes próximo y que se entregarán en breve, pues ya se vendieron más de 111.

Además, siguió, la gran apuesta del sector de la construcción es porque influye en otras 66 ramas de la economía, lo que se refleja en que los trabajadores y los proveedores son yucatecos; es decir, está creando una cadena virtuosa que, sin duda, permitirá reactivar todavía más rápido nuestra economía.

“Son noticias que nos llenan de optimismo: cerrar bien este 2020, como lo estamos haciendo en estos momentos, pero, sobre todo, para que 2021 sea un año en el que podamos ir regresando de manera paulatina a la normalidad, en un año donde los empleos se puedan seguir recuperando”, apuntó.

También resaltó el apoyo y trabajo coordinado con el Ayuntamiento de Mérida, que encabeza Renán Barrera Concha, pues estos proyectos no podrían darse en los tiempos que se dan.

Luego indicó que Mérida es la mejor ciudad para invertir, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco); la tercera ciudad más competitiva, solo después de Monterrey y el Valle de México; que Yucatán es el estado más seguro de todo el país, y que en lo que va del año se logró bajar un 52% los delitos que se cometen en esta ciudad.

Esta coordinación, aunada a los buenos indicadores, señaló Vila Dosal, han permitido más inversiones, como por parte de la Canadevi que destinará más de $15,000 millones entre 2020 y 2021, de modo que agradeció la confianza y coordinación demostrada por parte de la Canadevi y la CMIC.

Entre los indicadores positivos, el gobernador indicó que, según las encuestas del Inegi, la Encuesta Nacional de Calidad de impacto Gubernamental, Yucatán se coloca en el primer lugar como el estado con mayor confianza de sus ciudadanos con las autoridades estatales y como la entidad con menor percepción de corrupción en todo el país.

Como muestra de que somos un lugar ideal para vivir, ocupó este año el tercer lugar nacional con mayor progreso social por buenos resultados en seguridad, medio ambiente y educación superior, de acuerdo con la organización México, ¿cómo vamos?

“Nosotros, el gobierno del Estado, somos aliados para seguir fomentando el empleo y la inversión aquí en Yucatán, queremos decirles que en Yucatán tienen su casa. Son muchas inversiones las que hemos anunciado en medio de la pandemia: el Cedis de Walmart, las nuevas tiendas de Walmart, el Estadio Sostenible de Yucatán, en fin, las cocinas de Woodgenix primera y segunda etapa, buenas noticias que vamos a tener en las próximas semanas también, para cerrar o para iniciar el año”, afirmó Vila Dosal.

Por último, el gobernador reiteró el llamado de no bajar la guardia en las medidas de prevención ya que el coronavirus aún no se acaba y, a pesar de las buenas noticias en el tema de las vacunas aquí en Yucatán, la pandemia seguirá aquí, cuando menos para la mitad del próximo, para julio, agosto, septiembre.

“Esta Navidad no es una Navidad cualquiera. Tenemos que decir no a las posadas, tenemos que hacer una Navidad segura solo con la familia nuclear porque, de no hacerlo, aunque en estos momentos no tengamos contempladas medidas adicionales, si nos desbordamos en diciembre, esta pandemia no perdona”, aseveró Vila Dosal.

El gobernador pidió ser conscientes y prudentes durante estas fechas decembrinas para que en enero podamos continuar con la reapertura económica y no tengamos retrocesos.

En el evento, el director del Grupo Inmobiliario Misión Obispado, Miguel Ángel Cañazo Cantú, agradeció el respaldo del gobierno de Vila Dosal, ya que sin este apoyo sería muy difícil que estuvieran invirtiendo durante esta crisis económica generada por la pandemia.

El directivo señaló que Yucatán es un lugar que da mucha confianza y, luego de una evaluación realizada, se determinó que es y seguirá siendo la mejor opción porque se confía en las instituciones gracias a su certeza jurídica, así como en su capital humano calificado. “Ojalá encontráramos en todos lados las condiciones que encontramos en Yucatán”.

Por su parte, el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, afirmó que hoy más que nunca se necesitamos el compromiso de todos los sectores económicos para reactivar economía y la construcción es uno de los más dinámicos.

El Desarrollo Inmobiliario Esmeralda Residencial ofrece viviendas pensadas con espacios para la comodidad de las familias yucatecas, pero también con áreas para hacer negocios. Además, se cuenta con áreas verdes y amenidades, como ejercitadores, juegos infantiles, cancha de básquetbol y de fut7 con pasto sintético, así como otra de pádel con certificado World Padel Tour, y hasta áreas techadas con asadores.

También estuvieron en el acto Eduardo Ancona Cámara, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Yucatán, y el representante de la Cámara Mexicana de la Construcción (CMIC) local, Juan Uribe Pastrana.

Ventajas

Conceptos de Miguel Cañazo Cantú, director del Grupo Inmobiliario Misión Obispado.

Atractivo para invertir

“Yucatán ha sido un lugar muy atractivo para invertir, ya que aquí se cuenta con el respaldo de un gobierno que nos ha apoyado desde que llegamos. Nos sentimos muy bienvenidos y agradecidos por las facilidades que nos han dado, a través de Sefoet”, indicó.

Confianza

Yucatán es un lugar que da mucha confianza y, luego de una evaluación realizada, se determinó que es y seguirá siendo la mejor opción porque se confía en las instituciones gracias a su certeza jurídica y en su capital humano calificado. “Ojalá encontráramos en todos lados las condiciones que encontramos en Yucatán”.