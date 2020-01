Las investigaciones de la Codhey siguen

La manifestación libre no se puede reprimir, afirman

Las autoridades no pueden reprimir, no pueden impedir una manifestación o asociación libre de las personas, siempre y cuando no se cometan actos indebidos durante ella, dijo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Miguel Óscar Sabido Santana.

Entrevistado sobre los recientes hechos en los que elementos policiacos en Mérida (19 de enero) y Dzidzantún (25 de enero) activaron granadas de gas lacrimógeno para dispersar a manifestantes, el ombudsman expresó que a nivel nacional e internacional existen los protocolos de atención para el uso adecuado de la fuerza para contener este tipo de manifestaciones.

Detalló que existe toda una doctrina previa, con normas que regulan el actuar de la policía y tienen ellos que ajustarse a esas reglas y capacitar a sus policías.

“No puede ser que un policía tome la iniciativa y arroje una granada de gas lacrimógeno. Imagina si hubiera sido un arma, es delicado el asunto, afortunadamente no hubo pérdidas de vida ni lesiones graves”, dijo.

Sabido Santana dijo que es una buena oportunidad para que la policía genere esos protocolos y capacite a sus elementos a fin de que sepan cómo actuar en estos casos.

Pidió también a la sociedad que sus manifestaciones sean pacíficas, sin ocasionar daños a ningún edificio particular o público, ni buscar el enfrentamiento con la autoridad. Se deben de buscar mecanismos para no afectar a otras personas.

En relación con los sucesos ocurridos el domingo 19 de enero en esta ciudad, dijo que que al enterarse de los hechos los visitadores de guardia fueron al lugar y cuando llegaron ya estaban dispersas las personas, pero se enteraron que había tres detenidos. Fueron a la Secretará de Seguridad Pública (SSP) y los ubicaron cuando ya los liberaban.

“En ese mismo momento los entrevistamos y les recibimos su queja. Alegaban haber sido detenidos arbitrariamente, los habían golpeado y maltratado”, indicó el ombudsman.

Sabido Santana dijo que en el transcurso de los días se fueron recibiendo distintas denuncias y ya suman 19 las registradas, más una que se recibió ayer y se está verificando.

Expresó que por redes sociales recopilaron videos y los agregaron al expediente junto con los aportados por los agraviados y con esa información se pidieron informes a la SSP.

“Les señalamos las quejas y lo que dicen y estamos a tiempo esperando la respuesta. Esperamos a ver si responden, hay videos donde sale el secretario Saidén y públicamente dice que fue un policía, que no hubo una orden, vamos a ver qué responden para definir el siguiente paso”, dijo.

Detalló que en caso de que sea una respuesta que no satisfaga y que no restituya los derechos de las personas afectadas, le van a dar seguimiento hasta llegar a lo último, que puede desembocar en una recomendación para que generen protocolos de atención adecuados.

Sabido Santana señaló que por lo general acuden a actos a invitación de los manifestantes u organizadores de algún evento, pero ahora tratarán de hacerlo en la medida de sus posibilidades en todas las manifestaciones enviando observadores.

Recordó que el domingo pasado, en la llamada marcha del silencio por la paz, comisionaron visitadores y giraron medidas cautelares tanto a la Policía de Mérida como a la SSP para que garanticen la integridad de las personas que acudieron a la protesta. “Hay que ver cómo hacen sus manifestaciones en Estados Unidos o Japón, donde procuran no ocupar espacios en los que pudieran afectar el tránsito de vehículos o personas, no hay agresiones. Hay que tomar los buenos ejemplos para que busquemos la mejor forma de expresar nuestra inconformidad”, dijo.— Luis Iván Alpuche Escalante

Dzidzantún

Más de la entrevista con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos yucateca.

Problema

En relación con el caso de Dzidzantún, en el que un agente policiaco lanzó una granada de gas pimienta a algunas personas por un lío, dijo que ya iniciaron un expediente para hacer las investigaciones, y de haber responsabilidad emitirán una recomendación. Aseguró que hasta el momento en este caso no hay denuncias y se actúa de oficio.

