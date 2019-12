Salen a la luz más jubilaciones del Isstey a funcionarios consentidos

Las “jubilaciones doradas”, desde la gestión de Cervera

La autorización a última hora de las “jubilaciones doradas” fue una práctica común en casi todos los gobiernos priistas, sobre todo en los de Víctor Cervera Pacheco —el interino y el constitucional— y también en el de Rolando Zapata Bello.

Éste quiso hacer lo mismo que Ivonne Ortega con 17 de sus exfuncionarios, entre ellos tres secretarios —Eduardo Batllori Sampedro, Daniel Quintal Ic y Miguel Antonio Fernández Vargas, extitulares de las secretarías de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Obras Públicas y Contraloría— a quienes pretendió jubilar con $46,000, pero el gobernador Mauricio Vila Dosal canceló esas jubilaciones por no cumplir con los requisitos de antigüedad, entre otros, como ya informamos.

Aunque Zapata Bello no pudo, su antecesora Ivonne Ortega, sí.

No obstante que desvió más de 2,080 millones de pesos de cuotas, a la exgobernadora no le importó jubilar a varios de sus subalternos, aunque no cumplieran con los requisitos de edad.

Según información oficial del propio Isstey, además de Ricalde Ramírez, autorizó la jubilación, por $46,538 mensuales, de José Luis Peniche Patrón, secretario de la Contraloría en su gestión —de diciembre de 2009 a septiembre de 2012— y director de Administración de la Secretaría de Obras Públicas, de 2007 a 2009. En el gobierno constitucional de Cervera Pacheco (1995-2001) fue también contralor.

Jubiló igualmente a Miguel Rubio Zaldívar, su secretario del Trabajo —y director del Servicio Estatal del Empleo en la segunda administración de Cervera Pacheco—, con $46,538 al mes, y a Jorge Andrés Flores Chuc, exsecretario particular de Ivonne Ortega y también del propio Cervera, con la misma cantidad.

Información del mismo Instituto revela que en comparación, en los últimos años, la mayoría de las pensiones de ese organismo oscila entre $1,913 y $24,643 al mes, por trabajar de 15 a 30 años.

Otros elementos del gabinete de Ivonne Ortega disfrutan también de “jubilaciones doradas”, pero no atribuidas directamente a la exgobernadora, sino a Víctor Cervera.

Uno de ellos es José Alonso Guzmán Pacheco, procurador de Justicia con Ivonne Ortega, que recibe $66,700 al mes del Isstey. Esta jubilación la autorizó Cervera Pacheco en julio de 2001, un mes antes de terminar su gobierno. Guzmán Pacheco fue director de Transportes, magistrado del Tribunal Electoral, y juez de Defensa Social.

Wílbert Chi Góngora, uno de los hombres más cercanos a Cervera, fue uno de los primeros jubilados del Isstey. Se pensionó a los 50 años, en enero de 1988, apenas doce años después de la creación de ese instituto, gracias también a Cervera Pacheco, quien autorizó su pensión pocas horas antes de finalizar su gobierno interino.

Luego de ese año, Chi Góngora ocupó varios puestos públicos, incluyendo la dirección del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán, con Ivonne Ortega, y la delegación de la SEP, en tiempos de Rolando Zapata. Durante 30 años, hasta 2018, cobró como funcionario y como jubilado del Isstey. Su pensión es actualmente de $19,275 al mes.

Otro integrante del equipo de Ivonne Ortega beneficiario de una “jubilación dorada” es Renán Guillermo González, director del Instituto de Cultura. Esta persona se jubiló en 1994, con una antigüedad laboral de 17 años y con 35 años de edad. Actualmente cobra $46,538 al mes de pensión.

Cervera Pacheco fue quien más jubilaciones de última hora otorgó a sus aliados políticos. En julio de 2001, pocas horas antes de dejar su puesto como gobernador, autorizó la jubilación de Mauricio Sahuí Triay, padre del excandidato del PRI al gobierno del estado, Mauricio Sahuí Rivero, quien había sido líder en la sección 57 del SNTE y diputado local. Su pensión asciende a $34,686.14, pero en los gobiernos de Ivonne Ortega y Zapata Bello; es decir, durante once años, Sahuí Triay cobró $29,320 al mes como “asesor” del titular en turno del Isstey, pero sin trabajar. (Continuará).— Hernán Casares Cámara

Pensionado “Asesor”

Mauricio Sahuí Triay cobró durante 11 años como “asesor” del Isstey y ya era pensionado.

Renuncia

Fuentes oficiales confirman a Central 9 que como “asesor” Sahuí Triay cobró $29,320 al mes hasta el último día del gobierno pasado, cuando presentó su renuncia.

Esposa

Víctor Cervera Pacheco también firmó la jubilación de la esposa de Sahuí Triay, Mirna Ruby Rivero Patrón, de $19,311.91 al mes, en febrero del año 2000.