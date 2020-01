“Las mujeres están cansadas de la violencia sistematizada"

“Metoomérida”, reacción contra la impunidad, dicen

Las mujeres nos estamos armando de valor y estamos señalando todo este abuso sexual que existe de manera sistematizada, afirma Rosa Elena Robles Bolaños, en relación con el movimiento “metoomerida” que cobró notoriedad en días pasados.

La abogada litigante en materia penal manifiesta que “metoomerida” representa “el significado de un momento histórico en el cual nos estamos encontrando como sociedad”.

Según señala, hay una violencia sistematizada contra el género femenino y finalmente las mujeres se están armando de valor y señalando todo ese abuso sexual que está habiendo de manera sistematizada.

En mi opinión y experiencia, dice, no existe una sola mujer que desde niña no la hayan hecho consciente de todos los peligros y riegos a los que se enfrenta por ser vulnerable, “porque aunque no nos guste muchas veces somos un género vulnerable”, y hay peligros y riegos de los que tienen que estar cuidándose para no exponerse, porque hay hombres que se creen con el derecho, por el simple hecho de ser hombres, de que pueden intimidarlas o abusar de ellas.

—Todas las mujeres hemos sufrido en mayor o menor medida de algún tipo de abuso o de violencia contra la mujer, desde un chiflido al estar caminando en la calle, hasta casos de situaciones graves como una violación.

También dijo que “metoomerida” es un movimiento de cambio, en el cual las mujeres buscan que su voz sea escuchada.

Las mujeres ya están cansadas y se vive una etapa de cambio histórico, externa, “las mujeres están alzando la voz y entendiendo que si una mujer es víctima de algún tipo de acoso, violencia o abuso de índole sexual o cualquier tipo de violencia no es su culpa ser víctima de ello, es culpa de una violencia sistematizada que como sociedad tenemos y que está tan impregnada que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que es un tipo de abuso”.

La abogada enfatiza que la sociedad ya se está dando cuenta de que es necesario que la perspectiva de género, la equidad se haga valer , no sólo por el bien de la mujer, sino por el de la sociedad.

—Creo que la verdadera equidad de género no es poner a la mujer sobre el hombre, es entender que todos somos sociedad, que nos complementamos y necesitamos para que la sociedad pueda funcionar.

Por su parte, Stephanie Valerio, activista y asesora legal en Legal Hub Techno Law Geek, opina que el movimiento “metoomerida” representa una oportunidad para las víctimas de hablar sobre sus casos y denunciar a sus agresores.

Ella atribuye el movimiento a que el año pasado “las mexicanas tuvimos un despertar extrafeminista, creció el movimiento”, pero más aún lo atribuye a que el Estado todavía no puede dar seguridad a las mexicanas y a todos mexicanos en general, y sobre todo a que persiste la impunidad.

—Las mexicanas no tienen otra vía para hacer esto, porque no se les puede proveer justicia del Estado —consideró—. “Metoomerida” es un movimiento que busca justicia, principalmente, que no solo debería ser para mujeres, sino que debe ser un medio para que se conciencie a todos los géneros.— IRIS CEBALLOS ALVARADO

—Es un medio que se está usando en internet para buscar justicia cuando creemos que no nos la pueden dar en otro lado.

Resalta que es un medio de denuncia y concienciación, aunque está consciente de que podrían existir algunos casos donde se viole el derecho de otra persona; es decir, que pueden existir casos falsos o el principio de presunción de inocencia puede ser afectado, “pero en estos momentos es la única vía que se tiene”.

Internet

La activista y asesora legal Stephanie Valerio abunda sobre el movimiento.

Medio

Es un medio que se está usando en internet para buscar justicia cuando creemos que no nos la pueden dar en otro lado, señala.

Conciencia

La profesional resalta que es un medio de denuncia y concienciación, aunque está consciente de que podrían existir algunos casos donde se viole el derecho de otra persona; es decir, que pueden existir casos falsos o el principio de presunción de inocencia puede ser afectado, “pero en estos momentos es la única vía que se tiene”.

Géneros

No sólo debería ser para mujeres, sino que debe ser un medio para que se conciencie a todos los géneros, opina.

Síguenos en Google Noticias