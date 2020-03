Comercios chicos, los afectados por la contingencia

Comerciantes de pequeños negocios situados en el centro de la ciudad reportan que debido a la contingencia de coronavirus sus ventas han bajado drásticamente, en algunos casos hasta en un 50 por ciento.

“A nosotros nos ha afectado bastante. No hay nada de gente, en estas últimas semanas nos ha ido mal”, asegura Gabriela Ek Cimé, propietaria de Novedades Gabriela, una tienda de ropa ubicada a una cuadra del mercado y cerca de los paraderos de las unidades de transporte a Timucuy.

Gabriela cuenta que antes de el coronavirus llegue a la ciudad solía vender hasta $1,500 al día. “Pero ayer (por el miércoles) no vendí nada y no sabemos qué vamos a hacer porque de esto dependemos, no tenemos un sueldo fijo”, apunta.

Pese a todo, Gabriela aún no contempla cerrar el negocio, pero ya hablado con su esposo para reducir gastos lo más que se pueda pues, si bien han disminuido las ventas, la renta y la luz hay que pagarlas cada mes.

La baja afluencia también ha afectado a la taquería Cristal. “Las ventas han bajado como en un 50%. Sólo la mitad estamos vendiendo, pero aquí seguimos trabajando normal”, dice Jesús Alejandro Solís, propietario del negocio que también vende tortas, sopes, panuchos y salbutes.

Jesús dice que de 7 a 9 de la mañana solía tener buena clientela, pero a partir de la contingencia ha bajado. El negocio aún no considera reducir horario ni mucho menos cerrar, pero lo que sí ha hecho es eliminar algunos productos de su menú, para que las pérdidas sean menores.

Salvador Martínez, propietario de una tiendita también media esquina del mercado San Benito, admite igual que la clientela ha bajado en un 50%. Las bajas comenzaron a partir del martes 17. “Desde entonces la gente ha dejado de venir, sobre todo en los horarios de mayor flujo de gente en las horas pico que son al mediodía, en la tarde y muy temprano en la mañana”.

Labor normal

Salvador dice que por ahora sigue trabajando normal, pero si las ventas bajan muchísimo más considera cerrar el establecimiento.

“No tiene caso abrir”, indica. Sin embargo, también reconoce que las recomendaciones dadas por el gobierno de no salir si no es necesario, le parecen bien, pues de lo contrario sería peor.— Iván Canul Ek

Por otro lado, los tendejones y tiendas de la esquina aún no tienen afectaciones ni siquiera desabasto de prodcutos, según Landy Pech Pérez, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope).

“Las tiendas ahorita están trabajando normal, las ventas están normales. La gente va a comprar lo que necesita como siempre”, indica.

Sin embargo, señala que han tenido contacto con el Gobierno en caso de que la situación comience a afectar a sus 400 afiliados, entre los que hay tiendas, tendejones, expendios de pan y pequeñas papelerías.

“En cualquier instante que algún socio necesite apoyo o recursos yo creo que iríamos al gobierno para saber cómo ayudaría a las tiendas que resulten afectadas, porque no voy a decir que no, sí vamos a tener afectaciones, pero ahorita no se ve porque está iniciando, pero no sabemos cuánto va a durar, y qué afectaciones tendrá el pequeño comercio que siempre es el más afectado económicamente”.

Por lo pronto, dice que ha exhortado a los negocios a seguir todas las recomendaciones de higiene. De hecho, dice, hay indicaciones de que todas las tienditas tengan gel antibectarial para desinfectarte las manos cada vez que vayan a atender a un cliente. Y en caso de no tener gel, contar con agua, cloro y jabón.

La Cámara también está distribuyendo a los negocios afiliados, copias de las medidas preventivas anunciadas por el gobierno del estado.

Tienditas

Normalidad

