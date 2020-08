Las ventas no levantan

Solo abre el 20% de los locales del Lucas de Gálvez

Economía

A casi tres meses de su reapertura, después de su cierre en mayo al detectarse casos de Covid-19, las ventas y la afluencia de gente en el mercado Lucas de Gálvez siguen bajas, señala Ángel Enrique Sánchez Dzul, presidente de la Beneficencia de Baratilleros de Yucatán “Andrés Ortega”.

“La situación que estamos pulsando los locatarios, los poquitos que estamos viniendo, es que las ventas siguen bajas y sólo está entrando el 10% de la gente que entraba antes”, agrega el locatario, tras afirmar que del total de locales solo está abierto el 20%.

Entrevistado por el Diario, Sánchez Dzul entiende que la gente no acuda a comprar como antes. “La gente tiene temor de venir acá y enfermarse. Es de entender, pero como platiqué con los compañeros, existen dos enfermedades graves: el Covid y el hambre que nos está acabando a todos”.

Y es que la necesidad nos obliga a abrir todos los días a pesar de que las ventas no son las esperadas, aun cuando ofrecemos rebajas, dice. Hay locales solo venden 20 ó 30 pesos al día y por eso muchos aún no se animan abrir sus locales, pues no es rentable. “En el caso de nosotros, la familia Sánchez, venimos los hermanos a trabajar. Antes teníamos a los empleados que nos ayudaban, pero hoy no podemos tener ayudantes porque no hay para pagarles”.

“La verdad estamos pulsando una cosa muy terrible aquí en el mercado Lucas de Gálvez. Pero me pongo de parte de la autoridad, y en el caso de los socios de la Unión de Baratilleros, estamos respetando el protocolo, pero estamos pasando una situación muy difícil”.

Sánchez Dzul indica que es entendible que sigan cerradas varias entradas al mercado, pues si la gente entra de manera masiva los contagios de coronavirus se pueden incrementar. “Los compañeros piden que se abran más entradas, pero les expliqué que no se puede debido a la contingencia.

Sin embargo, espera que el mes próximo el Ayuntamiento abra otras entradas para ver si con eso aumentan las ventas y mejora la situación de los locatarios, algunos de los cuales tienen deudas en el banco que no han podido pagar.

Mientras tanto, señala, siguen todos los lineamientos para evitar riesgos de que el mercado cierre de manera definitiva.

Varios locatarios coincidieron con Sánchez Dzul con respecto a las bajas ventas, como Joaquín Chan de la relojería “Changai”, quien dice que si atiende a dos personas en un día le fue bien.

“Vengo para no quedarme en la casa. Ya me fastidié de la cocina a la sala y de la sala a la cocina, y pues aquí estoy, aunque no hay ventas”.

María García, de la peluquería “Mariluz”, confirma que no hay mucha clientela. “Ha estado muy bajo porque no han terminado de abrir todo el mercado. Necesitamos que se abra para que entre más gente y también que aumenten el horario, porque luego están cerrando a las 2 de la tarde y es la hora cuando la gente está pasando porque sale de su trabajo”.— Iván Canul Ek5