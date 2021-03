“Le dieron la espalda a la salud”

Senador habla del dictamen sobre el tema del cannabis

Productores locales de todo el estado, pero principalmente de las comisarías de Mérida se verán beneficiados con la instalación en Yucatán de la Intercontinental Chamber of Commerce (ICC).

“Ahora una de las empresas más grandes de Estados Unidos C&S tendrá una ventana permanentemente abierta para hacer negocios con los productores yucatecos. En muy poco tiempo estaremos exportando miel y otros productos con la diferencia de que será directamente de Yucatán a los anaqueles de las tiendas en Estados Unidos, lo que significará un ingreso de más del 20 por ciento para los productores locales”, señaló del senador, Jorge Carlos Ramírez Marín en un boletín.

Esta vinculación se espera se traduzca en la generación de más empleos, con estrategias enfocadas en los micro y pequeños productores con proyectos como invernaderos y campos “verdaderamente productivos” en la zona rural de Mérida.

Ramírez Marín aseguró que en esta vinculación podrán participar pequeños y medianos productores para que todos tengan las mismas oportunidades de competir y exportar sus productos.

“El 95% son micro o pequeñas empresas. Esta instancia que se está creando es la oportunidad para que todas puedan competir y exportar directamente. Unidas hacen una sinergia más positiva y se acercan al objetivo que es elevar el ingreso de la gente”, afirmó el senador.

Lo que vendrá ahora será desarrollar estrategias que permitan a las agrupaciones trabajar de manera conjunta, llevar sus productos a centros de acopio, así como adaptarse a los requerimientos de empaquetado y exportación.

En el evento estuvieron presentes: Reggie Grey, director ejecutivo (CEO) de la ICC; Joaquín Hernández, representante de la Intercontinental Chamber of Commerce capítulo Yucatán, Noé Muñiz del área de compra de productos hispanos de C&S y el empresario Jorge Habib Abimerhi.

Los productores interesados pueden acudir a las oficinas ubicadas en la calle 31 número 224 por 26 de la colonia Alemán a partir del día lunes o comunicarse al número 9992226977.

Luego del evento de la instalación, Ramírez Marín habló de dictamen sobre lamarihuana.

Mi apreciación del dictamen de los diputados es que le dieron la espalda a los derechos, le dieron la espalda a la salud y se centraron exclusivamente en el negocio, expuso sobre el proyecto por el cual que expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis.

“Me parece que los diputados no hicieron cambios para bien. No se lograron los objetivos, como modificar la edad legal para consumirla, asegurarnos que la producción solo se pudiera hacer por organizaciones del sector social, cooperativas, ejidos, para dar la oportunidad a los más pobre de recuperar su tierra, al contrario, estamos favoreciendo monopolios”, dijo.

“Estamos favoreciendo que se vuelva un negocio”, subrayó, antes de la instalación del Capítulo Península de la ICC, que se realizó ayer (viernes) en el hotel Hilton Garden Inn Mérida, de lo que informamos en nota aparte.

“Yo empecé a sospecharlo (que sería un negocio) desde que se dijo en una de las conferencias de la mañana. ‘Es un negocio que tiene que aprovecharse, esta va a ser la instrucción’, y efectivamente se centraron en el negocio, no hay ninguna mención de qué hacer con las utilidades que este negocio deje, no hay ninguna mención de rehabilitación, no hay ninguna mención de control de adicciones, desaparecieron el instituto que se creó para precisamente poder controlar todo esto y hacerlo en los dos sentidos: garantizar el derecho de quienes quieran fumar canabbis pero también garantizar el derecho de los que quieren dejar fumarla”, explicó.

Dijo que en lugar de crear este instituto que regule esos aspectos, le dieron la responsabilidad a la Comisión Nacional para las Adiciones (Conadic). “Le cambia totalmente el sentido a esta rama del gobierno que debería estar dedicada a combatir las adicciones; ahora la hará la administradora del negocio de la cannabis”, acotó.

“Me parece un despropósito por todos lados, espero que en el Senado podamos reencauzar esto que nos mandaron los diputados”, expuso el senador.

Sobre el juez de Distrito que aplicó un freno a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, consideró que se vivirá una batalla legal larga. “Habrá jueces que digan que sí y otros que no. El asunto va a terminar después en la Suprema Corte, después de un año, un año y medio, y estaremos expectantes a lo que la corte diga”, puntualizó el legislador.