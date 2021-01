“Le exigiremos que expropie”

Un grupo ejidal de Molas busca revertir una venta

Ejidatarios de la comisaría meridana de Molas reclaman 925 hectáreas de la reserva ecológica de Cuxtal que presuntamente el excomisario le vendió a Antonino Almazán Arteaga.

El problema data de 2006 cuando el presunto especulador pagó 5,000 pesos por cada hectárea, según informó José Isauro Ku Sosa, en representación de los 80 ejidatarios afectados.

En un encuentro con medios de comunicación en la puerta del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, donde desde 2013 interpusieron una demanda, Ku Sosa indicó que buscan la nulidad de la asamblea que se hizo el 22 de agosto de 2006 en la que se autorizó la venta del ejido que en 1993 había sido declarado reserva ecológica.

Reserva

Ku Sosa acusó que Manuel Fuentes Alcocer, alcalde de Mérida en aquel entonces, supo del fraude y no hizo nada. Y es que, aseguró el ejidatario, con el decreto de Reserva Ecológica de Cuxtal se demostró que esas tierras no podían venderse.

“Es un fraude maquinado en el que intervinieron el comisario ejidal; la visitadora agraria Diana Alcázar González, el notario Carlos Gamboa y Gamboa, y el presidente municipal Manuel Fuentes, que supo del asunto y solo dijo que no procedía esa transacción porque, como lo marca la Ley Agraria, debían avisar al Ayuntamiento, pues se trata de utilidad pública la superficie en cuestión”.

El Ayuntamiento debió expropiar dichas tierras e indemnizar a los ejidatarios de acuerdo con la ley, añadió. “Nunca hizo nada Manuel Fuentes, no levantó ni un dedo, solo mencionó que no procedía esa transacción porque no se avisó al Ayuntamiento como lo marca la Ley Agraria, y siguieron adelante con el fraude maquinado, llegando a tal grado que la reserva ahorita ya se encuentra deteriorada”.

Demandas

Tras destacar que las 10,757 hectáreas de la reserva Cuxtal valen mucho dinero porque dentro hay vestigios arqueológicos, cenotes y cerros, Ku Sosa precisó que sus principales demandas son: la nulidad de la asamblea de 2006 y que el Ayuntamiento cumpla con su responsabilidad.

“Con base en ello, le vamos a exigir (al Ayuntamiento) que expropie esos terrenos y nos pague conforme a la ley, porque es de utilidad pública y beneficiaría más a los habitantes de Mérida para que sigan teniendo su pulmón verde, su zona ecológica”.

Ku Sosa señaló que ha pasado mucho tiempo sin que se haya resuelto la demanda, por corrupción de los funcionarios. “Le están dando tiempo al tiempo para que los ejidatarios se desanimen y abandonen la lucha, es lo que están pretendiendo”.— IVAN CANUL EK