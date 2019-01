Lecciones del museo

Reflexiones sobre el gasto del erario, en acto del IMEF

Cuando Francisco Álvarez mencionó un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiere acordarse, el cronista debió corroborar la agenda para cerciorarse si se encontraba en un evento de financieros. Pudo haber sido de literatos, por qué no. Al día siguiente, 16 de enero, se cumplirían 414 años de la publicación de la primera edición del Quijote. Pero no. Los ahí presentes usan más el “Excel” que el “Word”.

Al continuar su discurso, el ratificado presidente del IMEF disipó las dudas. Entró en los áridos terrenos de las finanzas y puso como calamitoso ejemplo de mala planeación la paliza que el Gran Museo del Mundo Maya le ha propinado a las finanzas estatales. Entonces, más que la hidalga y ensoñadora catadura del caballero de la triste figura o la conmovedora lealtad de Sancho, asistíamos a la presencia del pragmático bachiller Sansón Carrasco personificado en un líder financiero, que desgranó una serie de cifras que hacen rechinar el andamiaje de las finanzas estatales desde hace varios años.

Escucharon sobre el tajo al erario tres alfiles del gobierno actual: las secretarias de Gobierno y Finanzas y el director general de la Agencia Fiscal. ¡Nada menos! Asentían, más las secretarias que el fiscalista, como dándole la razón al de la voz. Son ellos tres, junto con la titular de la Contraloría, los encargados de tratar de limpiar la casa y denunciar los presuntos malos manejos de la administración anterior. ¿Y de la anterior a la anterior? Es decir, la del mencionado museo.

La respetuosa afonía que guardó el público en el discurso de Álvarez Cuevas se transmutó en un silencio escandaloso cuando mencionó el Gran Museo. El salón quedó tan mudo como la respuesta oficial a las denuncias de empresas fantasmas. ¿Qué tendrá ese museo que a tantos inquieta? La sombra de su autora flotaba en el ambiente: días antes hizo su reaparición política en Yucatán tras largo mutis.

Ausencias

La presencia de tres enviados del gobierno del Estado en la mesa principal, más otros de primer nivel entre el público, no hizo sino acentuar la ausencia del titular del Ejecutivo estatal. Mauricio Vila no asistió pese a que el evento estaba en la agenda que su oficina de comunicación envió la noche anterior. Eso despertó suspicacias y cotilleos: “Pensó que vendría Huacho, por eso no vino”, aventuró más de uno. Pero tampoco asistió el superdelegado Joaquín Díaz Mena ni envió representante. La invitación se le hizo llegar, nos aseguraron.

También ausente, el alcalde Renán Barrera Concha envió en su representación a Aquiles Sánchez Peniche, director de Administración, quien en tono poco tranquilo transmitió desde la tribuna las disculpas del edil a causa de una sesión de Cabildo prolongada.

La intervención de Sánchez Peniche abrió los discursos, que continuaron con el de Álvarez Cuevas y el citado museo en un lugar de la Mancha (publicado íntegro el jueves pasado en el Diario, sección Local p. 4). Después habló el enviado del IMEF nacional, Carlos Tohme, y cerró la secretaria María Fritz con un fraternal mensaje de apoyo al ratificado líder financiero.

Tohme, después de referir los planes del IMEF nacional, tocó la situación del país, en especial el robo de combustible. Cerró con una reflexión citando el Himno Nacional, que se cantó al inicio del evento, un canto al México unido donde, dijo, somos mexicanos pero no estamos unidos. “En la conferencia de prensa matutina del presidente vimos hoy imágenes de huachicoleros a los que no les importa el daño que le hacen al prójimo para lograr sus fines. Eso no es un país unido”. Lo dijo con tono grave, con palabras que cayeron como plomo fundido en el salón del hotel Hyatt. En el ambiente navegó un silencio reflexivo. El cronista se preguntó qué haría el ingenioso hidalgo para combatir el huachicoleo. ¿Declararía estado de guerra y suspendería las garantías individuales? Y, en este sentido, ¿cuán diferente es López Obrador de Alonso Quijano?… Y aún no explotaba el ducto en Hidalgo.

El evento concluyó con puntualidad nada yucateca, a la hora acordada. Siguió el largo espacio de saludos y palmadas en la espalda, donde llamó la atención la presencia del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Manuel Ponce, cuya ausencia en la mesa de honor fue notoria. Se dijo que una confusión de agenda le impidió llegar a tiempo. El lugar de los empresarios en el presídium lo ocupó un sonriente José Antonio Loret de Mola, quien la mañana de ese mismo día presentó al gobernador la propuesta de plan de desarrollo de Coparmex para el estado.

En los pasillos también circulaba entre la gente el exdirector del rastro municipal Santiago Alamilla Bazán. Saludó a pocos. No hace buenas migas con cabezas de la administración municipal anterior que hoy despachan en Palacio de Gobierno.

Abandonamos el evento con un dejo de inquietud pensando en cuánto tiempo dedican las autoridades a barrer escombros de las administraciones anteriores antes de empezar a construir el futuro. Si cada quien hiciera bien su parte…— OLEGARIO M. MOGUEL BERNAL