Legado sindical que no olvidan

Rinden homenaje los cetemistas a Gonzalo Navarro

Algunos líderes sindicales e incluso servidores públicos no entienden hoy día que el poder social, económico y político no debe estar al servicio de intereses personales, afirmó ayer José Luis Chan Caamal, director de la Preparatoria No. 3 de la CTM, en la ceremonia luctuosa de quien fue el primer líder de la Federación de Trabajadores de Yucatán, Gonzalo Navarro Báez.

En la conmemoración del 24 aniversario de la muerte de quien dirigió 27 años los sindicatos obreros de Yucatán, Chan Caamal, quien fue el único orador, recordó que sin tener la preparación académica, como líder sindical Navarro Báez se caracterizó por su profunda sensibilidad humana, “por tener don de gente, por escuchar y atender a los trabajadores”.

Ante su monumento en el Centro de Estudios Superiores CTM, en la avenida Fidel Velázquez, se reunieron ayer por la mañana líderes sindicales cetemistas encabezados por su dirigente, Mario Tránsito Chan Chan; el director de dicha casa de estudios, Luis Echeverría Navarro, y el exfiscal Ariel Aldecua Kuk, quien es parte de la escuela de Derecho de esta organización obrera.

En presencia de también Víctor Hugo Lozano Poveda, subsecretario general de Gobierno, en representación del gobierno del Estado, y del presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, así como de otras autoridades del sector laboral,

Semblanza

Chan Caamal puntualizó lo siguiente: “Hablar de Gonzalo Navarro, es hablar de un hombre adelantado a su tiempo, y que tuvo el poder social, económico y político, el cual supo manejar. No lo rebasó, puesto que no lo puso al servicio de sus intereses personales, sino del movimiento obrero organizado, lo que en la actualidad no entienden algunos dirigentes sindicales e incluso algunos servidores públicos”.

Destacó que el extinto dirigente “se ganó a pulso su lugar en la historia y sus ideales permanecerán en nuestra memoria, puesto que nos trazó el camino para continuar luchando por los intereses legítimos de la clase trabajadora”.

Recordó que en 1968 Gonzalo Navarro fundó la Federación de Trabajadores de Yucatán, como líder del sindicato de cargadores, y más tarde líder del Sindicato Nacional de Transportistas, fue diputado local, federal, senador, y en un tiempo se le mencionó como posible candidato a la gubernatura, siempre por el PRI. — David Domínguez

Al ver que las familias de los trabajadores por cuestiones económicas no tenían dónde hacer sus reuniones sociales y esparcimiento, construyó la Sala de Convenciones “Francisco Pérez Ríos”, en la avenida Fidel Velázquez, y en el Puerto de Progreso edificó un Centro Vacacional Obrero.

A pesar de su falta de preparación académica, y para evitar en lo posible que los hijos de los trabajadores también carezcan de ésta, inició en 1982 el Centro de Estudios CTM, con una secundaría, y hoy día cuenta con preparatoria y carreras profesionales.