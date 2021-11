Legislador estatal lamenta cargas del paquete fiscal

La Cámara de Diputados y la de Senadores que aprobaron la Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2022 afectarán en Yucatán a aproximadamente 200 mil personas, como productores pequeños, a quienes con estos cambios se les retiró el estímulo que tenían, “sin duda, vienen tiempos difíciles para el sector primario”, advirtió ayer Esteban Abraham Macari, diputado del PAN.

“Una vez más fuimos testigos de que el gobierno federal sí cumple, primero los pobres, primero los que menos tienen… serán los primeros que saldrán afectados con esta medida fiscal aprobada por Morena, el Partido del Trabajo y sus partidos satélites en el Congreso de la Unión”, afirmó.

El legislador anticipó que las mujeres y hombres del campo serán los primeros en resentir esta política recaudatoria, que sin miramientos grava a los pequeños ingresos del sector primario.

“Es una vergüenza que no se hayan tomado la molestia de consultar a la gente del campo, que no hayan llegado a un consenso para buscar alternativas al respecto y lo peor, no haber tomado en cuenta los llamados a lo ancho y largo del país”, afirmó el diputado estatal.

En la sesión plenaria de ayer el panista usó la tribuna para retirar el punto de acuerdo que semanas atrás presentó para exhortar a los diputados federales a evitar esta afectación en el paquete fiscal para 2022, pero no tiene caso porque ya se aprobó, se le pasaron los tiempos, esto debió ser antes de la aprobación.

El también líder de los ganaderos en Yucatán lamentó que, a pesar de ser este un tema muy sensible para la gente del campo, tristemente para la mayoría de los legisladores de Morena y el Partido del Trabajo en el Congreso de la Unión no existe ni les interesa.

Además, manifestó que tenía la esperanza de haber hecho eco para que el tema fuera recogido a nivel nacional, pero fue en vano a pesar de que no fue el único, sino varios y en diversas partes del país, donde se planteó este exhorto para advertir del agravio que se comete al campo mexicano.

“Sin embargo, me siento orgulloso de haber escuchado a muchos amigos de los sectores quienes, como yo, saben de lo importante que es luchar por mejores condiciones para los pequeños productores”, remarcó.—DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Tal como lo expuso hace algunas semanas, reiteró que el Ejecutivo federal propuso eliminar estímulos para las y los pequeños productores del campo; con la mayoría en ambas cámaras “lo consumó: a partir del próximo año, l los pequeños productores deberán pagar el Impuesto sobre la Renta (ISR).

Lamentablemente, continuó, los afectados en Yucatán serán, más de ocho mil citricultores, así como más de 12 mil pescadores, otros dos mil maiceros, más de 10 mil pequeños ganaderos, unos 800 porcicultores, alrededor de 500 avicultores y más de 15 mil apicultores... en términos generales, 200 mil personas resultarán afectadas con el retiro al estímulo aquí en Yucatán, ya no se diga en todo el país.

Abraham Macari anticipó que a partir del 1 de enero de 2022, en todo México se verán las consecuencias y los problemas para quienes tienen poco o nulo acceso al internet, y mucho menos a una computadora y a ingresos para pagar estudios contables.

“Seguiremos haciendo las cosas con congruencia, la fracción parlamentaria de Acción Nacional propondrá los cambios necesarios, e insistirá en impulsar acciones en beneficio de los que menos tienen”, ofreció.

El diputado recordó que al día de hoy los pequeños productores pueden facturar hasta poco más de un millón de pesos sin tener que pagar el referido ISR, pero a partir del 2022 ya no podrán hacerlo.