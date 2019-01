Legislador panista, dispuesto a aclarar una deuda con Hacienda

Asegura que no tiene idea de qué adeudo se trate

Miguel Esteban Rodríguez Baqueiro, diputado local del PAN y quien figura en la lista de exalcaldes que deben casi un millón de pesos al gobierno del Estado, afirmó que no estaba enterado de esa situación, pero ya empezó a averiguar de qué se trata.

“Fue una sorpresa cuando lo leí, ni siquiera sabía que me hubiesen sancionado cuando era alcalde, hasta hoy no he recibido notificación alguna, no tengo idea de qué se trate, estoy averiguando qué pasó”, manifestó.

Como informó el Diario el pasado jueves 27 de diciembre de 2018, entre los exalcaldes que están en la lista de morosos de Hacienda estatal, algunos ocupan cargos de elección popular en la actualidad, como el alcalde de Yaxcabá, la alcaldesa de Tinum y el hoy diputado local Rodríguez Baqueiro, quien fue alcalde de Temax en la administración anterior.

De acuerdo con esta lista de servidores públicos morosos, al hoy diputado panista Rodríguez Baqueiro se le impuso la obligación de cubrir una indemnización por $988,048 durante 2016, cuando era el alcalde de Temax.

Entrevistado al respecto, el legislador panista afirmó que hasta el momento no recuerda que le hubiesen hecho notificación alguna sobre una indemnización o situación alguna relacionada con sus cuentas públicas o asuntos de su administración municipal.

El diputado aclaró que esto no significa que estuviera tratando de evadir alguna responsabilidad o situación que se deba solventar, pero el caso es que ni siquiera tiene idea de que se trata esta situación.

Precisamente por ese motivo —continuó el legislador—, le pidió a su contador que investigue de qué se trata lo de esa indemnización que le piden cubrir, igual y puede ser solo una situación de aclaración.

“Lo que sea estamos dispuesto a afrontarlo y resolverlo, no le rehuiremos, nunca hemos rehuido a nuestras responsabilidades y no lo haremos ahora”, expresó.— David Domínguez M.