Legisladores al pendiente

Piden a la CFE “nos garantice el suministro”

Ante la amenaza de macroapagones que se reactivó en las próximas horas para la Península de Yucatán, Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de la bancada del PAN, hizo un llamado desde la tribuna del Congreso a las autoridades federales para que garanticen el servicio de energía eléctrica en la Península de Yucatán y para que apliquen tarifas justas.

Felipe Cervera Hernández, coordinador de la bancada del PRI, también expresó la preocupación que despertó esa amenaza: “Antes de emitir una alerta de esa naturaleza es porque ya tienes la información en la mano y después emitir un desmentido de su información, dando una explicación un tanto cargada de positivismo, deja una duda aún mayor de lo que viene”.

Ayer informamos que especialistas del sector energético recomendaron a los habitantes de Campeche, Yucatán y Quintana Roo que estén preparados para enfrentar en la región suspensiones en el suministro de electricidad cada vez más prolongados, “es un problema muy serio”.

Durante la sesión de ayer, en el punto de asuntos generales, la diputada Rosa Adriana Díaz llevó el tema a la tribuna del Congreso, al exponer que el día anterior el Centro Nacional de Control de Energía (CNCE) declaró en Operativo de Emergencia a la Península de Yucatán, al superar la demanda de energía a la capacidad de generación y luego, de manera inesperada, se desmintió.

“Aquí aplica acertadamente la frase que dice: ‘Como digo una cosa, digo otra’. Digo una cosa el lunes y el martes me retracto porque seguramente llevé un jalón de orejas de algún alto mando federal”, comentó.

La diputada recordó que en lo que va del año se han registrado cuando menos tres macroapagones y, desde diciembre pasado, tanto empresarios como la sociedad civil organizada y el gobierno estatal unieron esfuerzos en una lucha para solicitar tarifas justas y servicio de calidad a las autoridades reguladoras de energía; hasta hoy no se tiene respuesta.

“Estamos ante una situación inédita, pero sobre todo preocupante: encontramos empresas como Pemex y la CFE que prefieren invertir en una refinería aparentemente inviable, antes que garantizar el abasto de gas natural en la Península para generar energía eléctrica y no sufrir los macroapagones de los últimos meses. Aparentemente, el sureste de la República no es prioridad del Gobierno Federal”, dijo.

Rosa Adriana consideró que la situación resulta alarmante: “Quiero hacer un enérgico llamado a las autoridades federales en materia de energía para garantizar el abasto de gas natural no solo en Yucatán sino en toda la península, para terminar con los macroapagones que se han registrado constantemente en el estado, sobre todo en la ciudad de Mérida, y para otorgar tarifas más justas, sobre todo un servicio eficaz y de primera calidad”.— David Domínguez Massa

Entrevistado antes de iniciar la sesión Cervera Hernández comentó: “Mi deseo es que sea real el desmentido, que sea real la parte de que no hay una emergencia eléctrica de suministro para la península de Yucatán en los próximos meses y mi llamado únicamente sería que tengan pues más comunicación consigo mismos, no sé cómo funcionen que pueden desmentirse a sí mismos”, comentó.

El diputado priista exhortó a las autoridades federales a ser serias en la información, “que hagan su trabajo, para eso se les paga; no puede ser que haya algún tipo de confusión en cuanto a si funcionan las válvulas de distribución de gas o si hay suministro adecuado de diésel, si el requerimiento de electricidad de la península, la generación es suficiente para ese requerimiento, no puede ser que el organismo encargado de esos temas, insisto, de una oficina a otra, tengan diferente información. Alguien está mal y lo que no veo hasta este momento es que estén haciendo responsable a nadie”.

En la sesión de ayer, siempre en asuntos generales, diputados de distintos partidos presentaron también tres nuevas iniciativas de reformas a leyes de la entidad.

Warnel May Escobar, diputado del PRI, expuso que el embarazo en la adolescencia sigue siendo uno de los principales factores que contribuyen a la mortalidad materna e infantil, así como al círculo de enfermedad y pobreza; por eso, entre otros motivos, presentaba la iniciativa de reformas a la ley de salud en materia de planificación familiar, para informar a los jóvenes la inconveniencia del embarazo antes de los 18 años ó después de los 35.

Paulina Viana Gómez, del PAN, propuso que el Consejo Estatal de la Juventud pase a ser parte de la Ley de la Juventud del Estado, para dar más certeza jurídica a los jóvenes y fortalecer las políticas públicas, programas y acciones existentes en la materia.

Kathia Bolio Pinelo, también del PAN, presentó una iniciativa para establecer que cada día 15 de junio sea para conmemorar el “Día estatal de toma de conciencia de abuzo y maltrato a la vejez”.

Finalmente, Silvia López Escoffie, de Movimiento Ciudadano, entregó otra iniciativa para reformar la Ley de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, a fin de actualizar la clasificación de los residuos y su disposición final.