Legisladores panistas reunidos en Mérida descalifican el gobierno de AMLO

El problema de desabasto de medicamentos “empezó por la ineptitud, por la ineptocracia, porque queriendo consolidar y centralizar las compras, no hicieron lo necesario para que pudieran proveer... la salud es un derecho humano y lamentablemente no se está cumpliendo, y es una responsabilidad federal y estatal”, expresó ayer en esta ciudad Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada de diputados federales del PAN.

“Lo que estamos viendo es que hay un verdadero atraso porque se cambió, desapareció el Seguro Popular y se creó el Instituto de Salud para el Bienestar que todos ustedes conocen, solo que sin reglas de operación claras, y ahí va sin haber hecho un trabajo previo de informar a los ciudadanos al sistema de la salud”, añadió Cecilia Patrón Laviada, diputada federal del PAN por Yucatán.

Entrevistados en el hotel Los Aluxes al término del primer “Diálogo por la Primera Infancia”, en la que participaron ambos legisladores, Romero Hicks recordó que los gobiernos emanados del PAN hicieron una propuesta alternativa, que están dialogando con el secretario de Salud y la autoridad federal, para atender todo este problema del desabasto de medicamentos.

El legislador panista se lamentó que: “Nuestro Presidente no está debidamente informado, está lejos de la realidad, necesitamos que visite los hospitales y que lo vea con los gobernadores y con el secretario de Salud”.

Para dar una idea de la magnitud de este problema, el panista citó que el Sistema Nacional de Salud Pública atiende un millón de consultas al día, “y cada persona tiene rostro, corazón, nombre, domicilio y apellido; entonces lo que queremos es buscar soluciones, nosotros no votamos el nuevo diseño a favor, advertimos las posibles omisiones y equivocaciones y ojalá se resuelvan lo más pronto posible, esto implica un esfuerzo de control y verificación”.

También recordó que una función importante del Congreso es ser contrapeso del poder y no solo legislar, por eso, con responsabilidad, estarán verificando y “donde haya aciertos tendremos que reconocerlo, porque nadie puede lucrar con el tema de la salud y sobre todo con el tema de la enfermedad de niñas y niños”.

El gobierno de Yucatán es de los modelos nacionales para la atención alternativa en temas de salud, continuó, pero necesitamos también parte del acompañamiento del gobierno nacional.

Es el caso de Guanajuato, de Aguascalientes, de Querétaro, Baja California Sur, Chihuahua, por mencionar algunos que también se está haciendo.

“Pero no quisiera verlo con un sesgo de partido, lo que ha ocurrido es que a este momento los gobernadores del PAN no han firmado el acuerdo nacional, primero porque no están obligados, y segundo porque en general los sistemas de salud de esos estados son superiores a otras entidades del país, y porque nos interesa de manera principal tener alternativas con soluciones, no descalificaciones, sino soluciones”, dijo.

Romero Hicks comentó que el Presidente les dijo que lo verían el 1 de diciembre de este año, pero esa no es una respuesta esperada, no es una decisión aceptable, tiene que hacerse bien y urgente, bien y a la primera.

Sobre el hecho de que algunos gobernadores ya firmaron el convenio de salud, recordando que él ya fue gobernador de Guanajuato, Romero Hicks consideró que habrá que pedir a cada uno de ellos su explicación.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

El legislador panista opinó que el problema es que es un gobierno central unitario nacional que desconoce.

“Nuestro Presidente no se ha reunido con alcaldes, ni con nosotros, fuera de los diputados de la alianza Juntos Haremos Historia, no se ha reunido con nosotros, no dialoga con la sociedad, es un Presidente que tiene una amplia popularidad y legitimidad que me gustaría la aprovechara para escuchar, pero no escucha, no dialoga, no concilia, pero cómo regaña todos los días”.

Convenio

Romero Hicks habla de que algunos gobernadores ya firmaron el convenio de salud.

“Un insulto”

“Yo no quiero descalificar a ningún gobernador, ya tuve el privilegio de serlo de Guanajuato, lo que sí les puedo decir es que si lo fuera otra vez, que por fortuna no se puede, jamás firmaría el convenio, es un insulto, los invito a que vayan a ver los hospitales que tenemos”, indicó.

