Lenta recuperación del sector restaurantero

Persiste el miedo de acudir a los restaurantes

Las terrazas al aire libre de los restaurantes Impala y Rosas & Xocolate, en Paseo de Montejo, tuvieron momentos de casi toda la ocupación del 25% de los espacios autorizados en la “Ola 1” del plan de reactivación económica en esta etapa de la pandemia de coronavirus.

Aunque estos fueron casos excepcionales, porque no a todos les fue muy bien en el primer fin de semana de trabajo ampliado.

La empresaria Olga Moguel Pereyra, dueña del restaurante Amaro —a una cuadra de la Plaza Grande—, informó que el primer sábado y domingo de trabajo en esta reapertura económica le fue bien en términos generales, pero está claro que la gente todavía tiene temor de salir a los restaurantes.

Por tanto, consideró, durante un tiempo no habrá llenos como antes de que llegara la pandemia.

“Todavía está muy baja la ocupación de los restaurantes. Lo atribuyo a varios motivos: mucha gente no se ha enterado que abrimos los fines de semana, mucha gente tiene temor de salir a la calle y comer fuera de casa, o tiene problemas o limitaciones de dinero”, señaló.

“Siempre he dicho que no hay ninguna diferencia en abrir de lunes a viernes y el fin de semana ni que tengamos el 50% ó 25% de espacios autorizados… no saldrán multitudes a invadir los restaurantes, el regreso de los comensales será paulatino”, comentó.

“Ahora no se van a llenar los lugares porque la gente está empezando a salir poco a poco, las fotografías fotográficas que vemos de gente en el Centro son de gente trabajadora, no son los que pueden comprar, tener esparcimiento pagado y comer en restaurantes”, apuntó.— Joaquín Chan Caamal

Negocios Covid-19

Otros dichos de la empresaria Olga Moguel sobre la afluencia a restaurantes en la “Ola 1”.

Expectativa irreal

“La gente no está saliendo como antes, es irreal pensar que van a llenar los restaurantes en estos días”, reiteró la dueña de Amaro, un restaurante de gastronomía internacional con especialidades de comida vegetariana y que ambienta su local con terraza abierta central, música bohemia y presentaciones teatrales.