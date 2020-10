Levanta la mano por la candidatura

Confirma Lila Frías su interés en ser alcaldesa

El triunfo del PRI en los dos estados donde hubieron elecciones el pasado domingo, “es un gran símbolo de la decepción que tienen los ciudadanos del actual gobierno federal y en este sentido, pues hoy más que nunca el PRI tiene que hacer valer su fuerza, su ideología en torno a la ciudadanía para reposicionarnos sobre todo en el estado”. señaló ayer la diputada Lila Frías Castillo.

Y hablando de elecciones Lila Frías reveló sus aspiraciones de ser candidata del PRI a la alcaldía de su natal Progreso.

“Mira es una pregunta importante en este momento, como priista, como mujer hoy más que nunca hay que levantar la mano, yo siempre he tenido una identidad y un apego muy profundo hacia mi municipio y, espero que en 2021 tener la oportunidad de participar”, dijo.

Sobre sus posibilidades de ser la candidata comentó “de poder sí puedo como ciudadana, como militante tengo todo el derecho de participar, yo he expresado siempre de manera abierta mi deseo de contender en 2021 por mi municipio, no es un secreto, es algo que se sabe, lo he dicho siempre desde 2016 que decidí participar en temas políticos, y por supuesto tanto mi dirigente estatal como el nacional están enterados de mi aspiración”.

Aunque la diputada consideró que hoy lo más importante es “quiénes, qué liderazgos, qué personas podemos ganar esas posiciones, creo que hoy en el PRI se debe privilegiar el tema de quiénes son y quiénes somos capaces de levantar la mano para una candidatura, pero sobre todo de ganar una elección”.

El hecho de que el gobierno del estado y el federal estén enviando muchos recursos a Progreso, como si quisieran retener en el PAN ese municipio, que por muchos años fue el principal bastión priista, no la amedrenta, dice estar consciente de ello pero “la elección la hace el voto ciudadano y, ahí es donde tenemos que trabajar muy fuerte en Progreso, para recuperar esa confianza y ganar el voto ciudadano, al final del día una elección no la gana un gobierno, la ganan los ciudadanos con su decisión de votar por aquellos candidatos que tengan la mejor propuesta”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Presidente

Anteayer Francisco Torres Rivas, presidente estatal del PRI, dijo que su partido tendrá otra vez candidata a la alcaldía de Progreso.

Opciones

“Será la ahora legisladora estatal Lila Rosa Frías Castillo o la hoy diputada federal María Ester Alonzo Morales”, apuntó.