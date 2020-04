Levantar el paro antes de tiempo traería contagios

Un riesgo latente

Reanudar la actividad escolar, económica y social cuando no ha disminuido la transmisión del coronavirus Covid-19 conlleva un riesgo de multiplicar los contagios en Yucatán, manifestó el doctor Manuel Baeza Bacab, especialista certificado en Inmunología Clínica y Alergia y miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina.

Entrevistado sobre las nuevas estrategias contra el coronavirus decretadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, doctor Hugo López-Gatell Ramírez, el médico yucateco recordó que en Yucatán el número de casos confirmados está en ascenso continuo y la letalidad se ha mantenido en un 7 por ciento.

“Además, las autoridades sanitarias locales han manifestado que hay 11 municipios con focos rojos y que la mitad de los municipios del Estado puede estar afectados por el virus. En este sentido, las nuevas medidas de mitigación deberán incluir la contención geográfica o territorial, lo que supone la falta de movilidad en los municipios de alta, de baja y de nula transmisión”, apuntó.

Señaló que solamente el 20 por ciento de la población (media nacional) se está “quedando en casa”, y aunque Quintana Roo y Yucatán están por arriba de la media nacional, esto no se refleja en un aplanamiento de la curva de contagios. Incluso, en Quintana Roo la tasa de ataque es más alta que en Yucatán (280 casos positivos con letalidad de 10.7%), por lo anterior, dice el especialista, si la población no cumple con la sana distancia no será posible abatir la epidemia.

El doctor Baeza Bacab también destacó la inconsistencia de las declaraciones del doctor López-Gatell porque fija fechas “fatídicas” con relación a la epidemia y las contradice. Por ejemplo, anunció que la jornada de la Sana Distancia se prolongará hasta el 30 de mayo, por lo que ha proyectado que el 1 de junio podría comenzar a recuperarse de manera escalonada las actividades económicas y sociales, y que el 25 de junio terminaría la epidemia en el Valle de México. Sin embargo, “debemos recordar que hace unos días el subsecretario López-Gatell comentó que la epidemia podría prolongarse hasta septiembre con un pico máximo de transmisión en agosto.

Tomando como base esa predicción, entonces, es poco probable y no recomendable que el regreso a clases a las escuelas se inicie el 20 de abril o sea después del período de asueto por Semana Santa o el 17 de mayo (nueva fecha que anunció ayer para municipios de baja o nula transmisión del virus), ya que en Yucatán todavía tenemos una alta tasa de la enfermedad, o sea mucha transmisión, y la propia autoridad de salud ha dicho que la sana distancia se prolongará hasta el 30 de mayo. Parece más creíble y con menor riesgo la estrategia de la SEP, la cual considera que los niños deberán reanudar las clases, pero en línea o a través del Canal Once.

“Debemos partir del hecho de que las estrategias están basadas en estimaciones, o sea, en el comportamiento esperado de la enfermedad, por tanto, pueden cambiar si los resultados de las medidas de mitigación no son los esperados”, advirtió el especialista, quien también es médico activo en el Centro Médico de las Américas.

Se le preguntó si cree posible que el 1 de junio se reactiven las actividades normales de la población y si ve factible que el 25 de junio, como pronostica el doctor López-Gatell, llegaría a su fin la pandemia en México.

“Reanudar la actividad económica y social cuando no ha disminuido la transmisión conlleva el riesgo de multiplicar los contagios”, reiteró.— Joaquín Orlando Chan Caamal

¿Cuáles son sus pronósticos sobre el Covid-19 para Yucatán si se levanta la cuarentena y la emergencia sanitaria en las fechas anunciadas por el gobierno federal?

“Se puede afirmar que, independientemente de una fecha fatal, solamente podemos regresar a la vida “normal” si la curva de casos nuevos se aplana y la epidemia se controla, de otra manera, se corre el riesgo de empeorar el problema y aumentar la incidencia”, advirtió de nuevo. “Sin olvidar que la solución no solo está en manos de las autoridades sino principalmente en manos de la sociedad, se debe cumplir los preceptos de la sana distancia, las medidas de higiene y el uso de cubrebocas en lugares públicos, entre otras. Finalmente haciendo caso a la petición: “por favor quédate en casa”.

