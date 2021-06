MÉRIDA.- Liborio Vidal Aguilar asumió hoy la titularidad de la Secretaría de Educación del estado (Segey). El evento lo encabezó la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra.

“Nos hemos propuesto administrar la educación en el estado de forma eficiente, innovadora y sobre todo de forma humana”, aseveró Liborio Vidal Aguilar acompañado de la titular de la Secretaría de Educación saliente, Loreto Villanueva Trujillo, directores, mandos medios y personal administrativo de la Segey.

“ Estoy dispuesto a dar toda mi energía y experiencia para refrendar la confianza que se me ha otorgado Vila como titular de la Segey y, por supuesto, entregar mejores cuentas a los yucatecos”, afirmó Vidal Aguilar.

En su mensaje, la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra, afirmó que Vidal Aguilar fue elegido Secretario de Educación por su capacidad, su trayectoria en el servicio público y su experiencia, factores clave frente a los desafíos que enfrenta el sector.

"Estoy segura que Liborio conducirá y construirá el mejor de los caminos para realizar lo que corresponda en esta Secretaría, ante los retos que hoy enfrentamos debido a la crisis sanitaria, a la crisis económica y, desde luego, la que particularmente nos ocupa, que es la crisis educativa, una crisis sin precedente", afirmó la funcionaria estatal.

Liborio ofreció gestionar recursos

El nuevo secretario ofreció recorrer todo el estado para escuchar a los maestros y gestionar recursos que permitan mejorar el desempeño profesional.

“Haré lo que sea necesario para gestionar ante la Federación más recursos y mejores condiciones para la educación yucateca. Sé lo que es estar sentado esperando largas horas para que me atiendan. No me importa si tengo que regresar una y otra vez, llamar decenas de veces si es necesario para conseguir una audiencia, para presentar un proyecto o realizar una gestión”, aseveró.

Representantes sindicales en el evento

Un comunicado del Gobierno del Estado señala que al evento acudieron "líderes sindicales de las principales organizaciones magisteriales". Asistieron Ricardo Francisco Espinoza Magaña, Secretario General de la Sección 33 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); Edgar Cuevas García, representante del comité ejecutivo nacional ante la sección 33 del SNTE; Jesús Jaime Rochín Carrillo, Delegado Especial de la Sección 57 del SNTE; Antonio Orozco Medina, representante del Comité Ejecutivo Nacional ante la Sección 57 SNTE; y José Luis Flota Pech, del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Yucatán (SETEY).

Asimismo, Yolanda del Socorro Góngora Sosa, Secretaria General del Sindicato Yucateco de Trabajadores Transferidos de la Educación (SYTTE); Elvira Caamal Vázquez, Secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación (SITEM); y Gabriela Moreno Islas, Secretaria general del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación (GNTE) Delegación Yucatán.

También estuvieron presentes en el acto el diputado federal Jesús Vidal Peniche; y el diputado federal electo del primer distrito Sergio Chalé Cauich.