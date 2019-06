Líder estudiantil de la Prepa Uno expresa queja por la austeridad

Señala perjuicios

Mediante un escrito publicado en sus redes sociales, el Consejo Estudiantil de la Preparatorio Uno, que encabeza Jorge Carlos Angulo Gómez, expresa su molestia porque la dirección de finanzas de la Uady, con el pretexto de austeridad, emitió una serie de recomendaciones y decisiones que afectan a la comunidad estudiantil.

En entrevista telefónica, el joven señala que dichas recomendaciones por austeridad comenzaron a partir de que entró la nueva administración federal.

“A través de la Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad, nos empiezan a decir qué se puede y qué no se puede hacer, y todo se pondera en un impacto en la comunidad; por ejemplo, resolver un problema de movilidad para una persona no va a tener apoyo porque no tiene impacto, pero si hablamos de 100 personas sí se brinda el apoyo aunque sea algo tan banal como una fiesta”.

Entre las primeras afectaciones estuvo la negación de transporte para un grupo de alumnos de tercero que por concluir el bachillerato se iba de viaje. Angulo Gómez relata que, al no obtener respuesta de la Uady, acudió a los tres niveles de gobierno que le habían ofrecido apoyo durante las campañas a cambio de que llenaran sus eventos y les abrieran camino al sector joven, pero igual les negaron la ayuda con el argumento de austeridad.

“Tuve que sacar de mi dinero y recurrir a mis amigos para poder solventar compromisos que ya habíamos entablado con la comunidad estudiantil”, dice.

También se les restringe mobiliario o equipo, comenta. “En mi caso quería poner una impresora para ponerla a disposición del alumnado y se rebotó con el argumento de la austeridad republicana”.

Sin embargo, afirma que no hay un balance pues la misma Uady sigue realizando eventos que significan un gasto enorme: por ejemplo la pasada Universíada.

“Si realmente hubiera austeridad no se hubiera hecho un evento de esta magnitud”, señala, tras comentar que tampoco se ve que haya austeridad al comprobar los sueldos de las autoridades universitarias.

Angulo Gómez aclara que el Consejo en sí no maneja dinero ni factura pues todo eso está a cargo de la dirección de finanzas. “En el caso de la prepa, el recurso no es algo tangible pues trabajamos por proyecto, aunque es una realidad en que llegan momentos en que nos dicen: llegaron a su tope, ya no pueden ejercer más”. El tope, dijo, al menos en el anterior Consejo Estudiantil, fue de $80,000 a $100,000 anuales.

El joven pide a las autoridades universitarias establecer un diálogo para resolver la situación, y certeza y certidumbre sobre el recurso del cual puede disponer el Consejo para realizar sus actividades.— Iván Canul Ek

“Pedimos un diálogo, las autoridades ya están enteradas pero hasta ahora no hay nada concreto”.

Angulo Gómez informa que, al igual que el Consejo que encabeza, también se han visto afectadas las federaciones estudiantiles (NFU y FEDY) a las que no sólo se les recortó su presupuesto, sino que se les limitó a organizar sólo un proyecto por semestre.

En el escrito, que se publicó en sus redes, Angulo Gómez, a nombre del Consejo Estudiantil de la Prepa 1, exige a la Uady y a los gobiernos federal, estatal y municipal que cese la simulación de austeridad, así como el despilfarro a escondidas sobre todo de los altos mandos que siguen cobrando desproporcionados sueldos y que atiendan realmente las necesidades que demandan los estudiantes.

El joven señala que, a diferencia de la Sociedad de Alumnos, el Consejo tiene una doble función: por un lado es representante de los estudiantes ante el Honorable Consejo Universitario, y por otro es la cara de la Uady ante los estudiantes. Y entre sus labores, además de organizar actividades y gestionar cosas para la sociedad estudiantil, analiza los planes de estudios, vota por directivos y fiscaliza el informe trimestral que da la Uady.

La Universíada

Si realmente hubiera austeridad no se hubiera hecho la Universíada, dice un dirigente estudiantil. Tampoco se ve que haya austeridad en los sueldos de las autoridades universitarias.

“Despilfarro”

En un escrito pide que cese la simulación de austeridad y el despilfarro sobre todo de los altos mandos que siguen cobrando desproporcionados sueldos.