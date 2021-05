Líder local de Morena responde señalamientos de Mario Delgado

“Desconozco por qué está tomando esa actitud”, dice

“Desconozco por qué está tomando esa actitud (Mario Delgado Carrillo, líder nacional de Morena), pero nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar, siempre lo hemos estado”, declaró ayer Mario Mex Albornoz dirigente estatal morenista, tras señalar que en dos ocasiones ha pedido reunirse con su presidente nacional pero este no le responde y siguen sin prerrogativas económicas.

“Son opiniones del presidente nacional, soy muy respetuoso del compañero Mario Delgado, pero le he pedido en dos ocasiones reuniones para trabajar de manera conjunta, que podamos hacer avanzar el trabajo del partido en Yucatán”, añadió al preguntarle sobre las descalificaciones que hizo contra él su dirigente nacional en su última visita a esta ciudad anteayer viernes.

Mex Albornoz confirmó que tal y como dijo su dirigente nacional, en su anterior visita a esta ciudad tuvo la oportunidad de hablar con él.

“Lo vi en el Aeropuerto con dos acompañantes suyos y platicamos en buenos términos, le platique la problemática del Estado y que él tenía que tener información directamente de gente de Yucatán, de quienes construimos el partido y somos fundadores de Morena, y que nuestra intención era colaborar, eso fue lo que le dije en su anterior visita cuando ya se estaba yendo”, relató.

El dirigente estatal señaló que, sin embargo, en esta ocasión también le pidió reunirse “pero no me respondió, ya no me concretó la reunión...”.

“No sé si hayan sido descalificaciones de él en mi contra o no, no lo sé, no he visto completa la entrevista que le hicieron a él, nosotros estamos concentrados en el trabajo y queremos trabajar de manera conjunta con todos los elementos del partido estatal y nacional”, añadió.

Sobre que traicione al partido por no apoyar las decisiones tomadas, dijo no entender la pregunta, pues “nosotros estamos trabajando con los candidatos recorriendo el Estado, municipios y comisarías, tratando de lograr el máximo número de victorias”.

Sin embargo ni siquiera lo invitaron a la reunión pública que tuvo su líder nacional con los candidatos, candidatas, militantes y simpatizantes de su partido en esta ciudad el pasado viernes, y a ningún otro de los eventos y reuniones privadas que tuvo su tocayo durante su última visita a Mérida.

De igual forma el dirigente estatal reiteró que siguen sin recibir las prerrogativas económicas que le corresponde a su partido en Yucatán.

“Desde el mes de abril no se nos ha depositado el recurso, estamos viendo que hacer, vamos a resolver eso de manera pertinente, porque se está afectando los derechos laborales de trabajadores del partido, de gente que vive tiene ese como único recursos de su subsistencia y tenemos que resolverlo, esa es una situación que no se puede quedar así, no estamos recibiendo las prerrogativas el comité estatal y tampoco el consejo estatal”, puntualizó.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA