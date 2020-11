Líder magisterial niega que le propusieran candidatura del Partido Verde

Jesús González Cupul, líder del movimiento magisterial DULY, niega que la senadora Verónica Camino Farjat le haya propuesto alguna candidatura en el Partido Verde.

Aunque admite que se ha reunido en dos ocasiones con la legisladora, asegura que nunca ha recibido alguna propuesta.

Subraya que su única lucha es por la defensa de los derechos magisteriales, como lo hace desde hace más de 20 años.

Hoy, en la columna editorial Plaza Grande, el Diario informó que la senadora Camino Farjat realiza una férrea tarea de convencimiento con el profesor González Cupul porque ve que tiene representatividad y aceptación entre los maestros yucatecos y porque es un líder que está contra el gobierno del Estado, lo mismo que la legisladora ex priista.

En una carta aclaratoria, el líder magisterial señala lo siguiente:

El que suscribe profesor Jesús González Cupul, representante de la agrupación DULY hace de su conocimiento que ante la nota que se refiere a mi persona en la columna PLAZA GRANDE, donde señala que la senadora Verónica Camino Farjat del Partido Verde Ecologista de México ha tenido algún acercamiento hacia mi persona para ofrecerme una candidatura es FALSO. Las únicas pláticas que hemos tenido son por cuestiones magisteriales.

Derechos magisteriales

Hasta el día de hoy nuestra única lucha es por la defensa de los derechos magisteriales como lo hemos viniendo haciendo durante más de 20 años y ante el magisterio nos hemos mantenido con total transparencia.

Si bien podemos señalar que ante los tiempos de elección existirán notas que quieran demeritar las protestas mezclándolos con tintes políticos, en mi caso, esto en ningún momento ha sucedido de esa manera.

El acercamiento que se ha tenido con la senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como con los senadores Aníbal Ostoa, Rubén Rocha y Patricia Mercado entre otros…. Y diputados Limberth Interian, Adela Piña, Tania Cruz, entre otros, los temas solicitados siempre han sido la unión y el apoyo para que el programa de tiempo completo permanezca.

Sí se han reunido, pero...

Efectivamente he sostenido en dos ocasiones reuniones con la senadora Verónica Camino Farjat, la primera vía zoom donde se juntó con compañeros que pertenecen al Mntepetc y mis compañeros de Yucatán, así como del senador Aníbal Ostoa, se solicitó su apoyo para el rescate y la permanencia del programa de Escuelas de Tiempo Completo PETC.

La segunda (fue) presencial, donde de igual manera estaban presentes compañeros representantes de Mntepetc Yucatán, reunión donde se ha platicado sobre la importancia de la permanencia del programa y por qué no de todos los problemas que en la actualidad aquejan al magisterio.

Efectivamente son demasiadas situaciones que han venido afectando no solo a uno sino a miles de compañeros, por mencionar a los de nuevo ingreso, educación física, los que pertenecen a tiempo completo, compañeros de diferentes asignaturas de secundaria, intendentes, administrativos, maestros de inglés, tecnologías y puedo continuar la lista.

Ninguna propuesta

Sin embargo, en ambas reuniones, aclaro que la SENADORA VERONICA CAMINO FARJAT en ningún momento me ha propuesto nada. Agradecemos todo el apoyo que le ha brindado al magisterio.

Es importante señalar que como docente lo más importante es luchar por los ideales que creo, por los derechos de los maestros, porque todos seamos tratados de manera digna para el beneficio de lo más importante “nuestros alumnos”.

Que en cada rincón del Estado lleguen maestros que brinden calidad y excelencia y que la Segey no vea coartado su derecho a recibir de manera completa educación, como actualmente pasa, ya que muchas escuelas de todos los niveles no cuentan con el personal docente completo para que así sea. Desde mi persona y con el apoyo de amigos, compañeros y por qué no, con el apoyo de quienes están al frente para servir al pueblo.

Peticiones de apoyo

Pero es importante RECALCAR que sí he pedido y solicitado a todos aquellos que sea necesario (incluyendo a la Segey) el apoyo que se necesita para con toda la base y quiero que quede claro y que tengan por seguro que SEGUIRÉ TOCANDO PUERTAS Y LUCHANDO PORQUE MI VOZ, QUE ES LA VOZ DE TODOS LOS COMPAÑEROS QUE LO NECESITAN SEGUIRÁ RETUMBANDO DONDE TENGA QUE RETUMBAR Y QUE SEGUIRÉ TOCANDO LAS PUERTAS QUE SEAN NECESARIAS PARA SER ESCUCHADOS.

Nuestras luchas son apartidistas y no tienen nada que ver con algún actor político. La defensa de los derechos laborales y la dignidad magisterial es parte fundamental para nosotros como movimiento y el día que busquemos alguna candidatura lo expresaremos abiertamente con los compañeros maestros y con la sociedad.