Líderes del sector privado justifican el plan de nuevos impuestos

“Actitudes extrañas”

La prontitud con que varios líderes empresariales salieron a justificar el plan del gobierno estatal de aplicar nuevos impuestos y aumentar otros —aprobado anteayer por el Congreso— provocó en Nicolás Madáhuar Cámara, decano del sector privado yucateco, sentimientos que van de la extrañeza a la inquietud.

“Jamás, en mis 50 años como empresario, había visto algo así. Que los dirigentes del sector privado salgan a justificar que nos cobren más impuestos es insólito, contrario a la propia naturaleza de nuestra actividad”, señala el primer yucateco en ocupar la presidencia de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo del país.

Sin ocultar su molestia, advierte que no es posible que los empresarios estén de acuerdo con estas medidas fiscales sin que exista una justificación real, de peso. Y en este caso los argumentos del gobierno son rebatibles: busca financiarse porque recibirá menos dinero debido a los recortes federales.

A todas luces es una decisión tomada sobre las rodillas, comenta. “Es evidente que no hubo un plan. En todo caso habría que gravar el consumo, no las actividades productivas”.

Que los líderes empresariales se hayan “puesto de pechito” lleva a pensar que el gobierno hizo un eficiente trabajo de “lobbying” con ellos, medita. Y si nos atenemos a los comentarios que han aparecido en la prensa, vemos que el tema de la seguridad se está usando como pretexto. “Pareciera que nos quieren asustar”.

Doble pago

Y la seguridad es indiscutiblemente un gran tema, un activo que afortunadamente tenemos en Yucatán, prosigue, pero hay que dejar algo bien claro: la razón de ser de un gobierno al que le pagamos impuestos, su responsabilidad primaria, es preservar la seguridad personal y patrimonial de los ciudadanos, velar y fomentar la convivencia social pacífica.

“Así que ahora no pueden venir a decirnos que hay que aplicar una nueva tasa o podemos perder esa seguridad, cuando ya estamos pagando por ella. Además, aunque la tranquilidad que disfrutamos se debe a varios factores —la orografía, autoridades responsables, policías eficientes—, el principal es la forma de ser de los yucatecos”.

En definitiva, el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial de México está convencido de que la necesidad de afrontar la reducción de los recursos provenientes de la federación fue el tema toral. Seguramente se les dijo a los dirigentes de las cúpulas empresariales “tenemos nada más 20 y necesitamos 30, lo que nos falta hay que sacarlo de algún lado”, pero eso, insiste, no puede ser justificante, porque bajo esa premisa el dinero nunca va a alcanzar. “Hay que priorizar, jerarquizar y ni modo, si hay que apretarse el cinturón, se aprieta uno el cinturón”.

Antes de enfocarse en aumentar la recaudación, el gobierno estatal debió analizar a conciencia qué medidas podía adoptar para ajustarse a lo que tiene, a lo que hay, reitera.

Afectaciones

Madáhuar Cámara no cree que sea buen momento para imponer más obligaciones tributarias. “Estamos hablando de un incierto 2020 que viene del estancamiento económico en que hoy estamos, así que las empresas van a tener muchas dificultades para mantenerse, sus ingresos se van a ver reducidos, entonces… ¿cómo puede ser lógico aceptar que nos aumenten las cargas impositivas?”.

La aplicación de estas medidas supone la pérdida de competitividad de las empresas yucatecas, agrega. Obviamente se trata de una improvisación: ante el recorte, hubo que decir “¿qué hacemos?” y lo más fácil fue irse sobre las nóminas, el hospedaje, sobre cualquier actividad donde pudieran sacar dinero.

“El Impuesto sobre las Nóminas lo hemos peleado siempre, porque no es posible que pagues por ser productivo, por crear empleos. Que piensen en impuestos al consumo, que son generales, que todos pagan”.

El “boom”, alternativa

El empresario hace notar que la ciudad de Mérida está de moda. Mucha gente viene a vivir y se está construyendo un buen número de desarrollos inmobiliarios. “¿No se le ha ocurrido al gobierno que tiene ahí un espacio de oportunidad?”.

“Que graven con un 5% del costo total, por ejemplo, cada departamento, cada oficina que se construya, que los desarrolladores lo cobren, que lo pague quien viene a vivir. Sería un impuesto por disfrutar de un lugar tranquilo, que lo recibe con los brazos abiertos, pero que le dice ‘esto no es gratis’”.

Lo que hace el gobierno es la alternativa fácil. Elevar los impuestos en vez de reducir el gasto no productivo de la administración es una política cortoplacista y de escaso recorrido, advierte. Además, los nuevos tributos terminarán reflejándose en los precios y la mayor afectada será la sociedad.

Hay que hacer un análisis más profundo, insiste el empresario. Las cosas no se resuelven de la noche a la mañana, lo que hay que hacer es revisar gastos y lo que se tiene que quitar se quita y lo que no se puede hacer ahora se deja para después. “No se trata de que me den más porque necesito más, sino de ser más eficientes, honestos, capaces. Es muy fácil para el gobierno seguir exprimiendo a los causantes cautivos porque el dinero no le da, en lugar de fajarse y trabajar para adelgazar sus estructuras”.

Ahora bien, aclara Madáhuar, la principal crítica es a los líderes empresariales que aceptaron y justificaron las nuevas medidas tributarias. “El papel de los organismos empresariales es ser contrapesos del poder, más en el tema económico. Los líderes del sector privado no están para defender los intereses del gobierno, sino para cuidar que el dinero de los ciudadanos no se extravíe y se aplique correctamente. Su principal obligación es pedir cuentas a las autoridades”, finaliza.— D.Y.

Impuestos

Los nuevos impuestos comenzarán a aplicarse el 1 de enero de 2020.

Efectos perversos

Para muchas empresas la carga será insostenible y tendrán que pasarse a la informalidad, cuando debería ser al revés, advierte Nicolás Madáhuar Cámara.

Ni a favor ni en contra

Los empresarios no somos enemigos del gobierno, pero tampoco tenemos por qué ser serviles, señala el hombre de negocios yucateco, en clara alusión a los líderes empresariales que en días pasados salieron a justificar la decisión de las autoridades estatales de imponer nuevos impuestos.

Síguenos en Google Noticias