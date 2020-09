Líderes del SNTE dan respaldo a un programa especial

Confían en que no sea quitado

En Yucatán son alrededor de 600 escuelas públicas con 4,700 trabajadores de la educación y 15,300 alumnos los que trabajan en Tiempo Completo y aunque los profesores entienden los momentos difíciles del país, este programa educativo es necesario porque está enfocado para mejorar el aprendizaje, desarrollar otros conocimientos necesarios para la formación de los alumnos, señaló Ricardo Francisco Espinosa Magaña, secretario general de la Sección 33 del SNTE.

“Es un programa educativo que tiene el respaldo de la Unesco y funciona con éxito en Rusia, Corea, Francia, donde hay jornadas ampliadas de educación de ocho horas”, destacó.

“Aquí en México también funciona porque está elevando los conocimientos de los niños del sector indígena, el 80% de la matrícula de Escuelas de Tiempo Completo son de educación indígena. Los profesores ya abrazaron este programa y están preocupados porque no le asignaron recursos en este segundo semestre y en el primer semestre de 2021”.

A su decir, el comité ejecutivo nacional del SNTE ya planteó la situación de ETC directamente al presidente López Obrador porque no quiere que desaparezca, sino que debe ser un servicio curricular definitivo y contar con un presupuesto anual dentro del PEF, que no sea un programa adicional nada más.

López Obrador, según informó el líder sindical, ofreció una mesa de análisis con funcionarios de la SEP y Hacienda, pero hasta hoy no la instala.

El profesor Emanuel González Chávez, secretario de conflictos del nivel de primaria de la Sección 33, señaló que es importante la cobertura de ETC en Yucatán porque atiende a 15,300 niños, quienes reciben apoyo educativo extraordinario, alimentación, actividades lúdicas que mejoran su formación y es un programa transparente.— Joaquín Chan Caamal

Además, dijo, es un aliciente económico para los 4,700 trabajadores de la educación porque desde hace dos años —desde que entró López Obrador— no hay promoción para escalar otras plazas de jerarquía ni obtener alguna mejora salarial, pues están suspendidas las convocatorias de promoción vertical y horizontal.

Los directivos sindicales de la Sección 33 no descartan pedir ayuda a los legisladores federales que representan a Yucatán en el Senado y Cámara de Diputados, pero están en espera que se instale la mesa de negociación que ofreció el Presidente.

De un vistazo

Ajustes

“No ha desaparecido el programa de Escuelas de Tiempo Completo, creemos que están haciendo los ajustes. Sigue vigente en otros estados, menos en Yucatán y Baja California”, indicó Emanuel González Chávez, secretario de conflictos de la Sección 33.