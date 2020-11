Líderes panistas de Yucatán aclaran posibles candidaturas

Construyen su plataforma 2021

En el PAN Yucatán estamos trabajando de manera intensa para preparar el Proceso Electoral 2020-2021 conformando nuestra plataforma electoral y fortaleciendo nuestras estructuras municipales, con respeto al calendario aprobado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, dijo ayer el líder estatal de ese partido, Asís Cano Cetina.

Este instrumento señala que los partidos políticos tendrán prácticamente todo noviembre para informar al mismo sobre el procedimiento aplicable de acuerdo con los estatutos para la selección de las candidatas y candidatos a cargos de elección popular, por lo que hasta el momento nuestros órganos intrapartidistas están trabajando en lo referente al método o métodos para la selección de dichas candidaturas, indicó.

Ayer en la columna Plaza Grande publicamos nombres de posibles candidatos a diputados locales y federales, y la presunta intervención directa del gobernador Mauricio Vila en este proceso.

Asís Cano también indicó que el calendario aprobado por el Consejo General del Iepac señala claramente con base en lo ajustado recientemente que el período de precampañas del proceso electoral 2020-2021 será del 8 de enero al 12 de febrero, y el de las campañas del 9 de abril al 2 de junio del próximo.

Por ello, indicó, en este momento Acción Nacional tiene sus trabajos encaminados exclusivamente a la construcción de una plataforma electoral que sea atractiva y en beneficio de las yucatecas y yucatecos, ante los retos que plantea este año y el panorama económico nacional del siguiente.

Al interior de Acción Nacional, apuntó, la directiva y los actores políticos panistas seguiremos trabajando para construir como desde el inicio, con cohesión y cercanía, una oferta electoral que llegado el momento logre refrendar la confianza de los yucatecos y consolidarnos como la alternativa que México necesita mediante los mejores perfiles. Confiamos en que nuestras estructuras municipales, liderazgos y militantes seguirán trabajando de manera generosa e intensa para llegar unidos y fuertes al 2021.

Municipio

Por su parte, Cecilia Patrón Laviada, presidenta del comité directivo municipal del PAN en Mérida, señaló que en todos los partidos políticos hay suspirantes, hay llorantes y personas con aspiraciones naturales a un cargo de elección, pero el Partido Acción Nacional tiene un órgano máximo que decide las candidaturas.

Cecilia Patrón dijo que el partido esperará los tiempos electorales y que queden bien definidos los lineamientos de la elección del 6 de junio de 2021, ya que el INE y del Iepac están adecuando la normatividad en cuanto a paridad de género.

“Decir hoy que es una realidad esa lista..., simplemente no”, señaló. “Tienen que pasar por la comisión permanente. Además, el INE dispuso nuevos lineamientos por la paridad de género en cuanto a la elección de gobernadores (que haya 50% de candidatos y 50% de candidatas) y sabemos que el Iepac también está en un análisis sobre la paridad, pueden cambiar muchas cosas y es un tema que no podemos soslayar. Hay que esperar la definición de los lineamientos para acomodar las candidaturas de acuerdo a la paridad que se apruebe”.— Joaquín Chan Caamal

La diputada federal dijo que en estos momentos cuando ya inició el proceso electoral es natural que en la grilla de todos los partidos políticos haya suspirantes, llorantes y que suenen algunos nombres, pero no es definitivo con ser aspirante, tienen que seguir un proceso en el mismo partido y en el Iepac.

Según recordó, la autoridad electoral estatal marca que las elecciones internas sean del 4 de enero al 11 de febrero si hay competencia entre los candidatos, y hay que ser respetuosos de esta disposición.

“Es cierto que se ven activos a ciertos personajes, es lo natural ante la cercanía del proceso, quieren estar cerca de la militancia, de la gente, de los ciudadanos por si compiten por algún cargo de elección”, indicó.

“Me señalan en esos trascendidos que iré por el Distrito IV (en la elección federal anterior compitió y perdió en el Distrito III), pero yo no he dicho que sí, nadie me ha dicho que voy a participar por ese distrito. Yo sigo mis aspiraciones por la alcaldía de Mérida. Soy panista de años, soy mujer institucional, soy prudente en mis declaraciones públicas y cuido la imagen del PAN”.

Se le preguntó si el actual secretario de Desarrollo Social, Roger Torres Peniche, tiene peso en las designaciones de candidaturas y no negó la cercanía del político expriista con el gobernador Vila Dosal, pero la directiva del PAN realiza encuestas y construye consensos; si no se logra sacar a los mejores candidatos, el partido no tendrá los buenos resultados que espera en la próxima elección estatal y federal.

“Todos los que participamos, el gobernador, el alcalde de Mérida, todos tenemos la obligación de construir consensos y presentemos las mejores opciones para los ciudadanos”, subrayó la diputada federal. “La comisión permanente no ha sesionado en este mes por el tema de las candidaturas; por tanto, no pueden haber candidatos para los distritos”.

“El proceso electoral 2021 es un gran reto, ayer (por el lunes) sesionó la permanente nacional y se concluyó que la sociedad espera ver un PAN unido, propositivo y que haya aprendido de sus errores. Se necesita quitar la mayoría al partido Morena porque hace lo que se le da la gana, hace cosas que no pensamos que se atreviera y vemos con preocupación que es un peligro para México”.

“La Cámara de Diputados necesita con urgencia un equilibrio político porque la mayoría de Morena es un peligro para el país, es un peligro para las instituciones y un peligro para las libertades”, continúo la panista. “Se necesita una oposición fuerte que le baje la fuerza a Morena porque ya demostraron sus legisladores que todos están a disposición y al servicio de su presidente López Obrador”.

Durante la entrevista telefónica, la diputada federal informó que ayer iniciaría el análisis del presupuesto de egresos de la Federación, un debate que sería muy importante porque muchos rubros no están en la agenda del Presidente y pretende retirarles recursos o desaparecerlos, como apoyos al medio ambiente, mejoramiento de la seguridad pública y el campo, entre otros temas relevantes.

De un vistazo

Figuras

Cecilia Patrón Laviada precisó que el órgano que decide las candidaturas es la Comisión Permanente Estatal del PAN y solo hay dos figuras permitidas para la selección de los aspirantes a las diputaciones: votación interna de los militantes y designación por consenso.