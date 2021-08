Listos para las clases

Director destaca la importancia del apoyo de la familia

“El gobierno federal quiere el regreso presencial, pero regresar a la normalidad que teníamos antes de la enfermedad es imposible”, señala el maestro Roger Hernando Chan Pérez, director de la primaria “Benito Juárez” en Chunchucmil, comisaria de Maxcanú.

La escuela, es una de las más de 1,500 que el lunes 30 reabrirán sus puertas, tras año y medio de impartir clases de manera virtual, debido a la pandemia de Covid-19.

A pesar de todo, el maestro Chan Pérez, asegura que la escuela ya está lista para recibir a los alumnos del ciclo escolar 2021-2022.

El regreso a clases, indica, será bajo un modelo híbrido. Dicho modelo, explica, establece que cada día acuda a clases el 50% de los estudiantes, por ejemplo, su un grupo tiene 30 alumnos, cada día irán 15. El modelo también propone que los viernes acudan los alumnos que requieren de apoyo especial.

En cuanto al protocolo sanitario que deberán seguir las escuelas, el maestro Chan Pérez señala que el más importante es la corresponsabilidad de los padres de familia, quienes deberán firmar un documento en el que se comprometen a vigilar la salud de sus hijos todos los días y que no tengan ningún tipo de resfriado o malestares asociados al Covid-19.

A la escuela, dice, le corresponde verificar que todos los niños que ingresen a las instalaciones no tengan una temperatura mayor a 37 grados y ningún tipo de resfriado. Además, el lavado de manos será obligatorio al momento de entrar.

Asimismo, estará vigilante de se mantenga la sana distancia, así como mantener en óptimas condiciones de higiene las instalaciones.

“Nosotros como escuela ya estamos preparados para lo que es la reapertura”, resalta el director.—IVÁN CANUL EK

El maestro aclara que el regreso a clases es voluntario, no obligatorio. “Si un padre de familia considera que no es confiable mandar a los niños a la escuela, no está obligado a mandarlo; pero la escuela está obligada a mandar el trabajo del maestro hacia el alumno para que pueda continuar a su educación”.

También precisa, que, si bien el retorno no es obligatorio para los alumnos, esto no aplica para los maestros, quienes deberán acudir a la escuela principalmente por tres razones: “porque estamos recibiendo un sueldo, porque estamos vacunados y porque el patrón, que es la secretaría, en este momento nos lo está pidiendo”.

Como parte de los preparativos para el inicio de clases, el maestro Chan Pérez informa que el pasado lunes, los profesores y padres de familia se dieron a la tarea de limpiar la primaria. “A pesar de que la secretaría no nos ha entregado el material de limpieza (se los deben entregar mañana lunes 16), nosotros como escuela ya habíamos previsto la situación desde mucho antes y adquirimos los insumos de limpieza. Decidimos hacerlo el lunes pasado para contar con la participación de los padres de familia”.

Dice que lavaron salones, pisos, ventanas, puertas, mobiliario. “Todo se lavó y sanitizó. Fue un trabajo muy arduo, pues todas las escuelas, por la cuestión de estar cerradas casi un año, se llenaron de polvo”.

Por otro lado, el maestro Chan Pérez comenta que hasta ahora la capacitación para maestros, tanto del taller intensivo como los Consejos Técnicos van a ser virtuales, aunque les deben precisar en los siguientes días.

“Se me hace un poco incongruente porque nos piden regresar a clases presenciales el 30 y, hasta el momento, la capacitación docente va a ser virtual. Digo que es incongruente porque que mandas a los alumnos a clases presencial y a los maestros a cursos virtual, como que no es tan lógico, pero el martes nos estarían aclarando tanto la capacitación como el regreso a clases.

