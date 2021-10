Llamado a consensos

Litigios contra el Iepac, prioridad del nuevo titular

Los litigios millonarios que dejó María de Lourdes Rosas Moya al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) serán de las tareas inmediatas en las que su nuevo presidente Moisés Bates Aguilar, según dijo ayer, deberá ponerse al corriente, para tener una visión y un planteamiento exactos en busca de su solución.

Durante su discurso de toma de posesión anoche, el nuevo funcionario también ofreció que “esta presidencia trabajará sobre la base del diálogo y pleno respeto a las ideas, opiniones y formas de pensar de cada uno de los que integran el colegiado”.

“Tengan la seguridad que las puertas de mi presidencia estarán abiertas permanentemente para lograr los consensos y acuerdos necesarios en pro de la democracia de Yucatán”.

Alrededor de las 10 de la mañana Bates Aguilar recibió su constancia y nombramiento como nuevo titular del Iepac de manos de Fernando Balmes Pérez, presidente de la Junta Local del INE en Yucatán, ante quien el primero ofreció que habrá un dinamismo en esta institución estatal.

“Nuestro actuar será totalmente imparcial, basado en los principios rectores que rigen la materia electoral”.

Ante los consejeros electorales estatales, así como los vocales de la Junta Local reunidos en la sala de sesiones de esta institución federal, se cumplió el trámite de otorgarle su nombramiento luego de que el día anterior por la tarde fuera elegido en el Consejo General Electoral del INE, con nueve votos a favor y dos en contra.

Más tarde sesionó el Consejo Estatal del Iepac, a partir de las 19 horas, precisamente para que Bates Aguilar tome posesión como nuevo presidente de la institución, en medio del proceso extraordinario que se realiza para repetir las votaciones municipales de Uayma.

En entrevista con el Diario, Bates Aguilar dijo que está consciente de la situación en la que recibe al Iepac en varios aspectos, sobre todo de los litigios millonarios que la expresidenta dejó pendientes y van perdiendo, como el caso del extrabajador a quien recientemente los juzgados federales fallaron a su favor y deberán pagarle una indemnización millonaria.

“Vamos a adentrarnos en el tema, tener datos objetivos de los asuntos y no solo de esos, sino de todos los que están en la institución pendientes”.

“Vamos a conocer de primera mano (cada situación) con la documentación que obra en los expedientes que estarán en el instituto, y ya podremos tener una visión, solución y planteamientos exactos de los temas”.

En cuanto a sus planes para el Iepac, adelantó que tiene una visión muy clara, están inmersos en el proceso de la elección extraordinaria en Uayma, que ya está encarrilado, está en temporada de campañas, y esperan que salga muy bien.

También hará una revisión de los programas que el propio instituto aplica.

“Tenemos una visión muy clara respecto a la educación cívica, vincular a la ciudadanía en este tipo de programas, extender mucho más esta materia, vamos a revisar nuestras relaciones en nuestros procesos de investigación específicamente en los de investigación que llevamos como los especiales sancionadores y los ordinarios sancionadores”.

Comicios

Respecto a la organización de procesos electorales, aseguró tenerla bastante controlada porque desde hace más de 20 años ha estado en ese tema con éxito.

“Pero la ciudadanía espera mucho más, hay temas de paridad, de violencia de política en razón de género, de discriminación en contra de otros grupos vulnerables, el instituto no puede ser ajeno a ellos, son parte de la agenda democrática y la estaremos llevando al cabo”, dijo.

Aunque se menciona que su anterior jefe, el hoy exmagistrado Armando Valdez Morales, sería el nuevo secretario ejecutivo del Iepac, el nuevo presidente comentó que aún no pueden hablar de cambios, primero analizará los programas y el desempeño de todos.

“Conozco al exmagistrado Armando, es una persona capaz, sin ninguna duda su desempeño ha sido evidente para la sociedad, pero no hay ningún candidato en este momento y tampoco comentarios sobre alguna salida, eso ya será una decisión del Consejo General y no solo del presidente”, puntualizó.

En cuanto a la acusación en su contra por supuestamente mentir a los consejeros generales del INE, sobre que fue representante de Morena en un proceso electoral de Quintana Roo, dijo que en 2019 se metió una queja sobre ese tema ante el órgano de control interno del Tribunal Electoral estatal.

Ahí, dijo, se investigó exhaustivamente y se determinó que no había ningún elemento que llevara a pensar que ese señalamiento fuese cierto.

“Lo digo con toda claridad, como siempre he comentado y en mi entrevista ante el Consejo General del INE lo dije, en todas las instituciones donde me han preguntado ese tema: esos son actos unilaterales de los partidos”, apuntó.

“No estoy seguro, no me asumo como la persona que allá suscribieron, pero aun si fuera el caso, no he otorgado ningún consentimiento ni he sido requerido por algún partido para ejercer alguna representación”, indicó.

En su discurso, Bates Aguilar ofreció a los partidos políticos que este instituto y esta presidencia tienen el compromiso de mantener pleno respeto a la pluralidad, la imparcialidad y la legalidad, a fin de generar procesos de competencia en condiciones de equidad e igualdad, en los que los protagonistas de la lucha por la obtención del voto sean los contendientes y no el árbitro de la justa.

Igual recordó que 13 años participó como funcionario del entonces Instituto Electoral de Yucatán (IEEY), y luego Ipepac, en diferentes áreas y en las labores encomendadas pudo entender y comprender la trascendencia de cada acción u omisión, así como su importancia para el sistema democrático.

“Muchos de los retos fijados hace años se lograron, primero haber consolidado a esta institución como organizador de elecciones independiente de los poderes públicos y políticos”.

“Nadie puede negar que se lograron con éxito durante los últimos 20 años nueve elecciones, hace varios años es común asociar las votaciones con una fiesta ciudadana, pues cada vez que es convocada acuden con orden y respeto a elegir a sus autoridades, la alternancia y pluralidad resultan ya conceptos comunes”, citó.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

