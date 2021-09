Llamado a eliminar la restricción vehicular en Yucatán

Líder dice que fin de medida traerá oxígeno al sector

Al hablar del levantamiento parcial de las restricciones a la movilidad vehicular a partir del próximo lunes 20, Jorge Cardeña Licona, presidente local de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo (Canacope), afirmó que esta medida del gobierno del estado traerá bastante oxígeno al sector empresarial, al comercio en pequeño y sobre todo a los restauranteros.

Le parece correcta la medida porque mantener la prohibición de la circulación de 11:30 de la noche a 5 de la madrugada solo perjudica el desarrollo económico de los yucatecos que pasan por problemas económicos.

“Que se elimine toda la restricción vehicular de una vez”, pidió Cardeña Licona. “Eso no deja que sigamos abriendo algunos lugares y empresas y negocios tienen que cerrar temprano y salen perjudicados”.

“Este levantamiento va a oxigenarnos bastante”, insistió. “Hoy hay que vivir en esta nueva normalidad, la gente que quiera cuidarse se va a cuidar y el que no, no lo hará. Es responsabilidad de cada persona evitar el contagio, las restricciones no son la solución, solo está perjudicando, fuera las restricciones para que siga la reapertura económica. A nivel nacional no hay restricciones porque saben que perjudica al sector terciario. Estuve una semana en Ciudad de México por la elección del presidente de la Concanaco y hay mares de gente. Allí no conocen la sana distancia, solo usan gel antibacterial, cubrebocas y toma de temperatura, es lo único que hay”.