Llamado a fortalecer el campo

Dirigente reitera la necesidad de infraestructura

El campo yucateco se tiene que cuidar y para ello hay que tomar decisiones correctas basadas en la ciencia y no dejarse llevar por ideologías que pueden retrasar el crecimiento y desarrollo de la economía, señaló Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

“Aquí en Yucatán desgraciadamente por este tipo de cosas se está retrasando el crecimiento y al fin al cabo el bienestar para muchos yucatecos. En ese sentido tenemos que tener un diálogo cercano con el gobierno para que se privilegie la ciencia, no la ideología, y que las decisiones que se tomen sean las correctas”, señaló.

En rueda de prensa en la empresa Mi Miel, que ayer visitó como parte de su gira por Yucatán que también incluyó a Kekén y los municipios de Motul y Baca, Cortina Gallardo resaltó que en 2020 el campo creció un 2.5% y que para este año se calcula que crezca entre un 3% y 4%.

“Hay que apoyar para seguir teniendo un campo fuerte en México que en época de la pandemia fue el único sector de la economía que creció. Como país tenemos un gran activo que no solo da empleo en muchas zonas rurales y derrama económica, sino también un sector que ha estado creciendo, que exporta y que de alguna manera pone el nombre de México en alto”.

Acompañado de Nerio Torres Arcila, presidente del Consejo Agroalimentario de Yucatán, A.C., y de Miguel Peón Medina, director comercial de la empresa mielera, Cortina Gallardo recalcó que, contrario a otros sectores que decrecieron hasta un 8.5%, el agroalimentario fue el único que creció por ser de primera necesidad.— IVÁN CANUL EK

“La gente tiene que seguir comiendo. Yo creo que si algo tenemos que hacer notar del sector agroalimentario en México es que durante la pandemia no faltaron alimentos y apoyamos a lugares como Estados Unidos donde tampoco faltaron alimentos”, apuntó.

Cortina Gallardo igual hizo mención a algunas decisiones del gobierno federal que impactan al campo, como el presupuesto de la Secretaría de Agricultura que hoy es la mitad de lo que era en 2004 cuando tenía tres subsecretarios.

“Todo el presupuesto se ha ido más bien a temas presupuestales, más que a lo productivo. y creemos en el Consejo Nacional Agropecuario que eso es un error. No se puede preferir a uno que a otro, tiene que haber un balance”.

También habló de la sequía que y de como se han parado todos los recursos para la tecnificación del riego y que ocasiona que pequeños productores pierdan grandes oportunidades por falta de recursos.

Asimismo, añadió que en el país hay grandes necesidades de infraestructura y que el tema de la distribución del agua es importante. “Hay grandes oportunidades para que nuestro campo mexicano siga creciendo, siga produciendo lo que tenga que producir y lo haga de una manera más eficiente, y más competitiva para que podamos seguir accediendo a estos mercados internacionales”.

Al preguntarle su opinión sobre la polémica derivada de las megagranjas y la contaminación al manto freático, Nerio Torres Arcila tomó el micrófono para responder que el caso afortunadamente está en las instancias donde se deben discutir esos temas, y que se debe escuchar a las dos partes involucradas.

“Hoy el Poder Judicial está tomando cuenta de lo que dice una parte, y escuchando a la otra parte. El propósito de nosotros no es generar polémica, sino que si hoy está en los tribunales la discusión qué bueno, como mexicanos ¿quién no estará de acuerdo con que una controversia se esté dirimiendo no públicamente o en la banqueta, sino con las autoridades judiciales? Hoy se encuentra en las instancias judiciales, y estaremos pendientes lo que con derecho corresponda para todas las partes”.

Luego añadió que los dueños de las megagranjas son empresarios porcícolas que sostienen que están cumpliendo con las normas, pero que hay un poco de lentitud en la Conagua para darles las autorizaciones de los pozos.

“Podríamos escuchar a las partes que sostienen que se están contaminando el manto freático, pero también podemos escuchar a los empresarios que generan empleos, que compran biodigestores, que hacen inversiones millonarias y que dicen que no están contaminando. Estoy seguro que cada uno muestre con pruebas lo que está diciendo, y como asociación civil, estaremos atentos al fallo que den las instancias”.

En su turno Cortina Gallardo indicó que durante la visita que hizo a Kekén por la mañana notó que las plantas de tratamiento de agua son de clase mundial y totalmente responsables con el medio ambiente.

En ese sentido, dijo que hay que tener mucho cuidado de no irse con lo que dice la gente, pues sus opiniones no están basadas en la ciencia y cosas exactas.

“Todos en México estamos comprometidos con el medio ambiente y no solo les queremos dejar un mejor campo a nuestros hijos, sino que si queremos seguir produciendo y creciendo; tenemos que ser obviamente responsables con los recursos naturales que hoy día tenemos de alguna manera confiados.