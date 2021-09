Llamado a gente maya a ''huir'' de los especuladores: ''No vendan''

“No vendan”, hay que esperar, aconsejó ayer Adolfo González Olhovich, presidente de la Federación Mexicana de Condominios y Edificios, a las comunidades mayas propietarias de tierras por donde se trabaja el proyecto del Tren Maya.

Hay que huir de los especuladores, no dejen que se aprovechen de ustedes, les advirtió.

“Quizás los próximos dos años no habrá ingresos y será difícil, pero después subirá considerablemente el valor de sus tierras, habrá liquidez, podrán poner negocios, vendrán tiempos mejores, por eso hay que evitar que otros se queden con sus tierras”, agregó el dirigente en su conferencia.

González Olhovich participó ayer en el Congreso del Tren Maya, que desde el pasado lunes se realiza en la Cámara de Comercio de Mérida y concluye mañana, con su conferencia titulada: “El Tren Maya, el elevador del desarrollo económico e inmobiliario”.

Al término de su conferencia, al abundar sobre los riesgos para las comunidades mayas que están por donde pasará el Tren Maya, el empresario destacó que su cultura también afronta riesgos con este proyecto.

Como consultor financiero con 30 años de experiencia en el desarrollo de proyectos disruptivos, el empresario reiteró de manera insistente a las comunidades mayas “que cuiden sus tierras, aprovechen, vale la pena tomar las diferentes lecciones de vida de otros estados, las experiencias otros lugares para aprovechar este beneficio” del proyecto.

Como ejemplo, el entrevistado recordó el caso de Guerrero, más si se compara lo que tienen acá, con lo que sucedió en Acapulco, donde de tanta playa que hay, actualmente no hay espacio para acceder a esos sitios (al parecer se refería a que se han privatizado las playas de ese puerto), entonces vale la pena tenerlo presente y alejarse de esas situaciones, “que sean lecciones aprendidas”.

El líder de la citada federación comentó que a su entender pareciera que se está diseñando este proyecto con consideraciones para evitar en lo posible daños a la comunidad, al menos para que no pase lo que en Cancún, donde el turismo es un éxito, pero solo en lo económico, se descuidaron otros aspectos.

“Diseñemos para que en el siglo XXI, para que este (proyecto del Tren Maya) sea un éxito cultural, ambiental y social, que es lo principal”, remarcó.

El entrevistado hizo notar que hoy día en los mercados del mundo, si no tienes por lo menos la parte social y ambiental, no hay quien te preste o financie, y ha pasado por ejemplo, en Oaxaca, donde un gran proyecto de energía eólica se paró “o prácticamente se murió, porque no se atendió la parte social”.

En su opinión, en el caso de Yucatán “es importantísimo” también cuidar el aspecto cultural, el acervo de información de la cultura maya, el cómo tratar ese acervo de información, para que salga adelante, eso sería buenísimo”, dijo.

González Olhovich manifestó que sería ideal poder combinar los dos mundos que convivirán, cuidando la cultura, las tierras de las comunidades indígenas y las inversiones a realizar, empezando por huir de los especuladores.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

De un vistazo

Partes social y ambiental

Aspecto cultural

Tierras e inversiones

