Llamado a la Federación

El PAN pide que se liberen fondos por afectaciones

“El país, y en estas épocas de manera especial la Península de Yucatán, es vulnerable a la presencia de fenómenos hidrometeorológicos como los sistemas tropicales, por lo que sería totalmente inapropiado siquiera pensar en desaparecer el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), pues se dejaría en la indefensión financiera a estados y municipios que resulten afectados por cualquier tipo de contingencia natural”, indicó Asís Cano Cetina, presidente del PAN estatal.

“Lamentamos que unas semanas atrás, el grupo parlamentario de Morena haya planteado desaparecer el Fonden, cuando se ha probado que es un instrumento de ayuda financiera importante para estados y municipios, y que por diversas circunstancias han enfrentado y enfrentarán desastres naturales de diversas magnitudes y exigencias”, apuntó el dirigente.

En un boletín indicó que el no contar con un mecanismo de preparación y atención de emergencia no solo tiene un impacto negativo en la economía de cualquier país o estado, sino también en el tema de la pérdida de vidas humanas.

“Definitivamente estamos en contra de esa postura que solo buscaría mermar las capacidades a los estados y municipios, para hacer frente a cualquier desastre natural”, dijo.

“Desde Yucatán exigimos que las autoridades federales coadyuven, sin dilación, a atender la emergencia causada por las fuertes e intensas lluvias. Esa es la razón de ser precisamente del Fonden”, indicó.

“Ya vimos que para enfrentar la pandemia del Covid-19 no se destinó ningún recurso extraordinaria para Yucatán. Ante el panorama de las inundaciones, ya no caben los pretextos para no liberar la ayuda correspondiente al Estado”, aseveró el panista.

“Esta contigencia demanda solidaridad y prontitud de todos los actores políticos. Se deben de dar todas las facilidades para que el Fonden cumpla el objetivo para el que fue creado. Apoyar actividades de emergencia, reconstrucción y recuperación después de un desastre natural”, dijo.

PAN Acopio

El Comité Directivo estatal de Acción Nacional instaló un centro de acopio.

Desde hoy

En apoyo de la población que ha resultado afectada por las fuertes lluvias, el PAN abre un centro de acopio para la recepción de víveres e insumos, los cuales se entregarán a través de organizaciones de la sociedad civil. Abrirá del 6 al 12 de junio de las 8 a las 17 horas del día, en sus oficinas en calle 58 por 51 y 53 #463, centro.