Llamado a médicos

Ríspida sesión: se insiste en tener juntas remotas

En la sesión plenaria del Congreso estatal, en asuntos generales Janice Escobedo Salazar, diputada del PRI y presidenta de la Mesa Directiva, hizo un llamado a los médicos a cumplir responsablemente con su trabajo, pues es cierto que el Estado no estaba preparado para esta contingencia, pero no por eso se deberían descuidar otras áreas importantes de salud, como ocurrió hace unos días al acudir un menor de edad enfermo de cáncer a su tratamiento y le dijeron que no sería posible, porque no había doctores, y lo mismo ocurrió con otros pacientes.

Alejandro Cuevas Mena, diputado del PRD, solicitó al gobernador incluya entre los establecimientos que sí pueden operar a las casas de empeño, primero porque ante la grave situación que ya se vive, muchos sin empleo incluso ven como única opción empeñar algunos de sus bienes para poder subsistir, y segundo, porque estos negocios no están en la lista de los que les prohibió la Federación seguir operando.

También pidió que la Auditoria Superior del Estado otorgue a los municipios una prórroga para que presenten su informe de la cuenta pública del ejercicio del año anterior, cuyo plazo se acaba el 30 de abril, y ahora los alcaldes están más preocupados por ver cómo sacar adelante sus municipios que en trabajar sus cuentas.

Pide una ruta crítica

Silvia López Escoffie, diputada de Movimiento Ciudadano, solicitó a la Junta de Gobierno del Congreso local trazar una ruta crítica y un plan de trabajo legislativo para dictaminar los asuntos pendientes del Poder Legis-lativo, para solventarlo durante la contingencia sanitaria por el Covid-19 que ha puesto al Estado en la peor emergencia de la historia.

El priista Felipe Cervera Hernández, como presidente de la Junta de Gobierno, respondió que se sigue la agenda acordada por el mismo organismo hace dos semanas, pero si existe alguna propuesta se puede analizar por los diputados integrantes.

Un poco levantando la voz Silvia López insistió en el plan de trabajo, porque no es posible que los citen 24 horas antes para sesionar, dijo que eso se debe discutir en la tribuna, aunque luego también dijo que se debe discutir en la Junta, al parecer confundida por lo contrariada que se veía, al grado de decirle a Cervera Hernández que se cree “dueño del Congreso”, y no pueden estar sesionando por cosas sin importancia, como aprobar que los edificios públicos se pinten ahora de gris.

Como se recordará, Silvia López fue una de las diputadas que sugirió que se analice la posibilidad de sesionar por vía remota, ante la contingencia sanitaria.

Solicita respeto

Miguel Candila Noh, diputado de Morena, le pidió a Silvia López respeto para todos y le recordó que es obligación de los legisladores acudir a sesionar, a trabajar las veces que sean convocados. “Para eso nos paga el pueblo”, le dijo, y le recordó que todos aprobaron que ante la contingencia les avisen con 24 horas de anticipación cuando deban sesionar.

Por cierto, tanto Candila Noh como su compañero de bancada, Luis Hermelindo Loeza Pacheco, pidieron de manera insistente “que se hable al pueblo con la verdad, que se le diga que estos apoyos no se los da el gobierno, que son gracias a que el Congreso se los aprobó y son recursos del pueblo”.

Rosa Adriana Díaz señaló que los tiempos los rebasan y no es culpa de ellos, y sería conveniente una reunión de la Junta, considerando que está por acabarse este periodo de sesiones, a fin de programar temas urgentes y evitar poner en riesgo la salud de los diputados con reuniones y sesiones.

Milagros Romero Bastarrachea, de Movimiento Ciudadano, insistió en su propuesta de hacer los cambios necesarios para que el Congreso sesione en línea —ela fue la otra diputada que lo propuso— y ya no sea necesario que se reúnan físicamente para hacer el trabajo legislativo.

“Es urgente que se adopten estas medidas antes de que la situación se agrave, que llegue la tercera fase de la contingencia, con los toques de queda, y ya de plano no nos podamos reunir, paralizando al Congreso”, acotó.

Marcos Rodríguez Cruz, diputado del PRI, hizo un llamado al gobierno del Estado para constituir el Comité de Seguimiento de la Ampliación Presupuestal del Gobierno Estatal, para transparentar los recursos así como conocer las reglas de operación, en especial para los apoyos alimentarios, cuya repartición está por iniciar.

Al responderle, Rosa Adriana Díaz afirmó que los apoyos se entregarán sin distinción partidista, incluso ayer mismo por la mañana hubo una reunión a la que asistieron alcaldes de todos los partidos, con los que el gobierno se coordinará para hacer llegar las despensas a partir de la próxima semana.— David Domínguez Massa

Sesión presencial

El tema de los apoyos

En la sesión se tocó el tema de los apoyos que se darían con la ampliación presupuestal.

Claridad y transparencia

Al referirse al tema del comité para dar seguimiento a la ampliación del presupuesto, Milagros Romero señaló que no se trata de politizar la entrega de los apoyos, sino de puntualizar la necesidad e importancia de hacerlo con total claridad y transparencia.

“Bocanada de oxígeno”

Luis María Aguilar Castillo, diputado de Nueva Alianza, como conclusión expresó que desde un principio sabían que al aprobar la ampliación al presupuesto del gobierno del Estado “esto sería solo una bocanada de oxígeno a todos los problemas que vienen, no será suficiente para atender a todos, y hoy ya hay inquietudes e inconformidades, por eso es importante la transparencia”.

Síguenos en Google Noticias