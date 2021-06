Llamado a no bajar la guardia en las casillas

El uso adecuado de cubrebocas y careta, así como llevar consigo gel antibacterial o alcohol para las manos después de votar, son las principales recomendaciones para ir a ejercer el derecho al voto mañana domingo.

La doctora Yeusví Flores Cazola manifiesta que es importante acudir a votar con todas las medidas de protección necesarias, como usar cubrebocas debidamente: cubriendo la boca y la nariz.

La especialista explica que ante la posibilidad de estar rodeado de muchas personas se aconseja el uso de las caretas o lentes protectores, y bajo ninguna circunstancia debe retirar esos objetos ni el cubrebocas sino hasta llegar a sus domicilios.

Guardar la sana distancia es también fundamental. Resalta que no deben esperar que los funcionarios de casilla les indiquen hacerlo, sino que cada uno debe ser responsable y mantener la separación de metro y medio entre una y otra persona.

Igual aconseja llevar consigo gel antibacterial o alcohol, para ponerse una vez que hayan votado.

La doctora Flores puntualiza que el uso del gel debe ser no más de dos veces, pues este producto crea una película sobre las manos y puede pegarse no solo el virus del SARS-CoV-2, sino también otros muchos virus.

Es decir, desinfecta, pero si se usa muchas veces puede ser contraproducente, por lo que el consejo es no usarlo más de dos veces en una salida.

Si opta por el alcohol se puede usar un poco más; sin embargo, lo ideal es el lavado de manos con agua y jabón, de modo que al terminar de votar puede usar cualquiera de los dos productos antes mencionados, pero al llegar a casa debe lavarse bien las manos.

Aunque desconoce si es posible que una persona lleve su propio marcador para marcar la boleta de votaciones, considera que no está de más llevarlo, pues si se permite su uso y no invalida el voto no usar los crayones que el INE pone a disposición, es mejor usar materiales propios.

Asimismo, recomienda al llegar a casa desinfecte las suelas de los zapatos o bien cambiarse de calzado antes de entrar en el domicilio.

La doctora reitera que el mantener la sana distancia es sumamente importante, ya que menos del 30 por ciento de la población tiene el esquema de vacunación completo para Covid-19, por lo que no se deben confiar.— IRIS CEBALLOS ALVARADO

Comicios Virus

La doctora Yeusví Flores señala consejos para evitar infectarse de Covid al acudir a sufragar.

Potencial pluvial

En cuanto a las precauciones por la situación climática que pueda presentarse, apunta que pueden llevar una sombrilla tanto para protegerse del sol como de posibles lluvias.

No lleve comida

Otra recomendación trascendental es no beber ni comer nada mientras esté en la fila de votación o dentro de la casilla, para no tener que quitarse la careta protectora ni el cubrebocas. Aún si tiene sed, es mejor aguantarse hasta llegar al vehículo o al domicilio.

Deber cívico

La doctora destaca que es importante ejercer el derecho al voto y hacerlo con total responsabilidad.

Material

En su portal, el Instituto Nacional Electoral señaló que cada persona podrá llevar su propia pluma para emitir el voto.