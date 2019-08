“La única alternativa”

Llamado del PAN a sus consejeros: Frenar a Morena

Con un reconocimiento a la elección interna del PAN y un llamado a frenar al partido Morena desde la Cámara de Diputados, Héctor Larios Córdova, secretario general del comité ejecutivo nacional de ese partido, clausuró la asamblea estatal de elección de consejeros nacionales y locales en el Centro de Convenciones Siglo XXI.

El llamado fue para los consejeros que fueron electos y para los que no lo fueron porque, dijo, todos tienen una responsabilidad con México entero, ya que los mexicanos ven ahora al PAN como una única alternativa para evitar que López Obrador “siga con esta desgracia en el país”.

“Todos tienen una responsabilidad, los que festejaron y los que no festejaron, porque México entero volteó a ver al PAN. Nos vio a nosotros. Veía en uno de los memes que decía ‘yo no comulgo en nada con el PAN, a mí que no me asuman como panista, pero quiero que todos votemos por el PAN porque es la única manera de evitar que siga esta desgracia en el país”, recalcó a los numerosos panistas que participaron en la elección interna de consejeros anteayer domingo. “Así se ve el panorama para 2021. Yo hago votos porque con buenos gobiernos como los que están haciendo en Yucatán, porque con un buen trabajo partidista en cada uno de los pueblos, en cada uno de las comunidades, en cada uno de los barrios de las ciudades, con este trabajo abramos los ojos a la gente que todavía cree en López Obrador y que se dé cuenta de la manera en que está destruyendo el país. Ganemos la mayoría en la cámara de diputados por México, además de las 15 gubernaturas y de la gran mayoría de los municipios del país. Esa responsabilidad es la que le encomienda el partido a los panistas yucatecos. Estoy seguro que lo sabrán cumplir, como siempre, desde siempre el PAN en Yucatán desde su fundación porque cumple 80 años este año, desde la fundación del PAN sabe que cuenta con Yucatán”.

En su discurso de clausura, acompañado del presidente estatal del PAN, Asís Cano Cetina, Héctor Larios felicitó a los participantes en la elección interna de consejeros, recalcó que es un ejercicio democrático, un ejercicio que da resultados donde algunos se alegran y otros entristecen, pero que al final del día, desde el nacimiento del PAN estos resultados que salen de las elecciones internas son los que fortalecen al partido. Tanto fortalece al panismo de Yucatán que el CEN del PAN está orgulloso de sus resultados, que tengan y refrenden la alcaldía de Mérida y hayan ganado el gobierno del Estado, y que el trabajo que hacen en muchísimos municipios sea con un servicio a favor de la gente.

“A veces pensamos que si se acaba el mundo hay que venir a Mérida, pero la verdad a veces pensamos que todo lo que hacen aquí no se ve. Ustedes tienen muy buenos gobiernos estatal y municipales y tienen que esforzarse para hacerse más visibles a nivel nacional”, indicó. “Son el estado más seguro del país, es un estado que mientras el resto de los estados del país pierden empleos, aquí se ganan, avanza en educación, avanzan en todos los rubros y qué decir de esta capital yucateca”.

El político sonorense dijo que Yucatán y Hermosillo tienen similitud en cuanto a resultados del panismo. Recordó que el panismo de Yucatán y de Hermosillo casualmente fueron las dos primeras capitales donde reconocieron por primera vez una victoria electoral de este partido de oposición en 1967.

En ese mismo año hubo campañas para gobernador y “la verdad la ganamos en Yucatán con Luis Correa Rachó (en realidad fue con Víctor Manuel Correa Rachó)”, ganamos en Sonora, pero no nos reconocieron el triunfo de la gubernatura”. Sin embargo, esas votaciones masivas abrieron el espacio para que reconocieran a las capitales en el caso de Sonora a ocho municipios del estado por primera, entre ellas a la capital Hermosillo.

Reflexión

“Debemos de hacer una pequeña reflexión. El año pasado tuvimos seis procesos electorales, en unos nos fue bien y en otros muy mal”, dijo. “Pero hay un solo elemento que vale la pena resaltar; en los seis estados la elección fue PAN contra Morena o Morena contra el PAN, ningún otro partido esta con algún porcentaje significativo. En Aguascalientes decían que Morena es invencible y arrasamos con él, eran elecciones municipales y gobernamos a más del 95% de la población; en Tamaulipas dicen que a Morena no se le puede ganar, y de los 22 distritos ganamos 21 y el que nos ganó lo perdimos por 100 votos; en Baja California la contienda fue PAN contra Morena y nos arrasó después de 30 años de gobierno panista; en Quintana Roo tuvo más votos Morena que nosotros y en Puebla, que solamente era la elección de gobernador ganamos todas las zonas urbanas. Ahora tenemos un problema en la asamblea municipal de Puebla porque ahora todo mundo quiere ser candidato a alcalde de esa ciudad porque acreditamos que ganamos casi 2 a 1, y en votos tuvimos más votos que Morena como PAN”.

“Todo esto que les digo es para concluir que hoy día, en México, los mexicanos ven al PAN como la alternativa democrática, a cada uno de nosotros nos ven como la alternativa, y no es algo que es fruto de nuestro esfuerzo, no es un mérito ni del PAN ni de los panistas. Es que la sociedad nos ve como la única alternativa para enfrentarse a esta desgracia que está sucediendo a nivel nacional”, afirmó. “Entonces, en lugar de enorgullecernos, lo que debemos de hacer es asumir la responsabilidad que como partido tenemos. Los mexicanos están poniendo la esperanza en nosotros y eso nos da una enorme responsabilidad, mucha mayor responsabilidad a los panistas de los estados que gobernamos. La gente espera en primer lugar y es el objetivo político número uno del PAN que detengamos a Morena en la Cámara de Diputados en el 2021. Aquí tienen cinco distritos federales, pues tienen que ganar nada más cinco porque a toda costa hay que detener a López Obrador y su labor de destrucción permanente de lo que ha construido este país”.— Joaquín Chan Caamal

“La sociedad nos ve y nos dice, nosotros queremos ayudar. Prácticamente para mí es el objetivo central como secretario general del PAN”, recalcó. “Yo los invito para que reflexionen en esta enorme responsabilidad, hoy aquí hay resultados que hicieron que algunos ingresen al consejo nacional y estatal y que otros no, pero todos debemos trabajar para frenar a López Obrador”.

Secretario general Entrevista

Más de la entrevista a Héctor Larios Córdova, secretario general del CEN del PAN.

Mérida

“A veces pensamos que si se acaba el mundo hay que venir a Mérida, pero la verdad a veces pensamos que todo lo que hacen aquí no se ve. Ustedes tienen muy buenos gobiernos estatal y municipales y tienen que esforzarse para hacerse más visibles a nivel nacional”, indicó. “Son el estado más seguro del país; mientras el resto de los estados del país pierden empleos, aquí se ganan, avanza en educación, en todos los rubros…”.

Invitación

“Yo los invito (a los nuevos consejeros) para que reflexionen en esta enorme responsabilidad… todos debemos trabajar para frenar a López Obrador”, señaló el político sonorense.