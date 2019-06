Llamado fuerte a los morenistas

No puede seguir replegado, dice un consejero

El exconsejero de Morena y senador suplente Alejandro Rojas Díaz-Durán visitó la entidad yucateca en su recorrido por el país rumbo al cambio democrático de Morena, para recoger el sentir de los lopezobradoristas, a invitación del grupo Alternativa Democrática.

La reunión con simpatizantes de Morena fue en un hotel del Centro Histórico de esta ciudad y estuvo acompañado de Rosalba Isela Miranda Ontiveros y Francisco Javier Pérez y Pérez.

“He visitado 15 estados, donde me reúno con los militantes de base y he percibido que desde que ganamos con un tsunami de casi 30 millones de votos que sepultó al régimen de partidos políticos que existía el mandato popular fue claro: quieren un cambio de raíz”.

Por esa razón, dijo, Morena no puede ser un partido más del viejo régimen, tiene que ser el primer partido del nuevo régimen.

Destacó que su último cargo fue asesor de senadores. “Tenía una posición de privilegio, pero empecé a notar que a muchos dirigentes que ayudaron a llegar a López Obrador no les hacían caso, los relegaban, no eran considerados para una posición, mucho menos invitados a formar parte de reuniones.

“El tsunami llegó, pero ahora Morena se replegó, esa ola de votos se regresó atrás. Ahí están los resultados de las elecciones del 2 de junio; en las seis entidades donde hubo elecciones los resultados fueron malos para Morena”, dijo el senador.

Acusó a la presidenta (Yeidckol Polevnsky) y a la nomenclatura, como llamó a su grupo, de apoderarse del aparato de Morena, que es un movimiento, no solo un partido.

“López Obrador arrasó porque aglutinó a los más diversos sectores, desde empresarios hasta ejidatarios, líderes sindicales, académicos, clase media, jóvenes, a toda la pluralidad”, dijo el también coordinador de la campaña de Marcelo Ebrard, fundador de Morena, diputado local, asesor político de Ricardo Monreal y secretario particular de Porfirio Muñoz Ledo. Detalló que Morena se replegó, perdió casi tres millones de votos y dicen que fue porque hubo abstencionismo, pero peor para Morena, porque el PAN mantuvo sus votos.

“Cómo es posible que después de haber arrasado en 2018 ahora ganemos de panzazo en Puebla, el PAN tuvo más votos que Morena, solo ganó nuestro candidato por los votos de PT y PVEM”.

Indicó que Morena no hace su trabajo pues, mientras el presidente se esfuerza todos los días, Morena está replegado en el cabús de la 4T. No se ve, no se escucha, no está en los barrios, las colonias, los sindicatos. ¿Ahora con la crisis con Estados Unidos se escuchó a Morena decir algo?

Rojas Díaz-Durán presentó cuatro propuestas para levantar a Morena. Una es abrir la afiliación que está cerrada desde 2017.

“Todos los lopezobradoristas o los que creemos que estamos en Morena vayan a checarse porque rasuraron el padrón, aquí en Yucatán hay menos de 5,000 afiliados de Morena, oficialmente ante el INE”, aseguró.

“Esto se debe a que no quieren que los muchos que somos participemos en las decisiones, quieren imponer los candidatos, pues quieren imponer primero al dirigente estatal, luego a los dirigentes por cada uno de los cinco distritos federales y a los presidentes de Morena en cada municipio.

“Van a abrir el padrón a partir de 2020 y como requisito para ser candidato en el 21 tuviste que haber demostrado tres años de militancia efectiva y un año de capacitación en el instituto de formación política, quiere decir que los registrados en 2020 podrán ser candidatos a nada. Ni a dirigentes ni a candidatos para las elecciones federales”, apuntó.

El político propuso una campaña de afiliación durante 90 días, señaló que Morena tiene guardadas tres millones de afiliaciones que se hicieron antes de la elección, no se las aceptaron a los líderes, y hay siete millones más en curso.

“Es decir, hay 10 millones de mexicanos que no están dados de alta en Morena y que mínimamente serían la base para elegir la dirigencia nacional en los estados y los candidatos”, afirmó.

La tercera propuesta es que Morena no haga ya las encuestas internamente, porque salen mal y la cuarta es que todos los funcionarios que manejan programas sociales, si quieren ser candidatos, que renuncien tres años antes para tener distancia y no tengan acceso a información, beneficiarios y estructuras.— Luis Alpuche E.

Partido Comicios

El senador Alejandro Rojas Díaz-Durán habló de la posición actual de Morena.

A Checarse

“Todos los lopezobradoristas o los que estamos en Morena vayan a checarse porque rasuraron el padrón, aquí en Yucatán hay menos de 5,000 afiliados de Morena, oficialmente ante el INE. Esto se debe a que no quieren que los muchos que somos participemos en las decisiones…”.