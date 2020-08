Llamado panista a alcaldes

Le piden no hacer actos masivos por las fiestas patrias

Ayer la bancada del PAN en el Congreso presentó dos puntos de acuerdo: uno relacionado con las fiestas patrias, y otro para pedir al gobierno federal que realice las acciones a fin de garantizar el abasto y distribución de medicamentos para menores con cáncer.

“Concordamos con la trascendencia en las festividades patrias, pues son muestra de orgullo y toman un papel importante en la identidad como mexicanos, nos hacen recordar los hechos que motivaron a nuestro país a salir adelante. Pero dichas festividades congregan a miles de familias mexicanas en las plazas y centros principales de las ciudades, así como en los bajos de palacios municipales, a lo largo y ancho del país para conmemorar cada año el aniversario de la Independencia, participar en los desfiles, representaciones históricas y escuchar las campanadas que conmemoran nuestro grito de Independencia”, se señala en el documento que presentó Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de la bancada del PAN.

Aunque se indica que están de acuerdo con lo importante de celebrar los orígenes y vivir las costumbres orgullosos de nuestra identidad, también saben lo importante que es la salud y bienestar de todos nosotros, “estos momentos nos invitan a reflexionar y mantenernos unidos como aquel movimiento liderado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, pero esta vez unidos en contra de esta terrible pandemia que está atacando sin piedad a las y los mexicanos”.

Desgraciadamente, se añade en el documento, por las formas de contagio de este virus se considera inviable e imprudente realizar actividades donde no se pueda garantizar el cuidado de cada una de las personas que pudiesen participar en cual fuera la actividad, pues se correría el riesgo de que donde no se ha incrementado en forma sustancial la actividad epidémica, pueda emerger de forma incontrolable y, en consecuencia, la toma de medidas más restrictivas que no convienen a la vida pública y mucho menos económica del estado.

Por ese motivo se hace el siguiente exhorto: “El Honorable Congreso del Estado de Yucatán exhorta respetuosamente a los 106 municipios del estado para que atendiendo a las medidas de prevención contra el virus SARS-Cov-2 (Covid-19) eviten la celebración de eventos multitudinarios con motivo de festejos patrios, tales como representaciones históricas, desfiles, bailes populares, kermeses, entre otros, en sus municipios y comisarías”.

En el segundo punto de acuerdo es para los siguientes exhortos: “Se exhorta respetuosamente al gobierno de México, para que a través de las y los titulares de la Secretaría de Salud Federal, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realicen las acciones necesarias con el fin de garantizar el abasto y correcta distribución de medicamentos, para otorgarle una adecuada atención a niñas y niños con cáncer”.

“Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para agilizar los procesos de compra de medicamentos de tratamientos oncológicos, con el fin de suministrarlos de manera inmediata a los pacientes que así lo requieren”.— David Domínguez Massa