Llamado para ser “prudentes” al fin de la contingencia

“Ojalá a fines mayo, principios de junio ya empecemos a salir del confinamiento en las casas y se empiecen a normalizar las actividades”, comentó el padre Alfonso Rebolledo Alcocer, rector del Seminario Conciliar de Yucatán.

Por su parte, el padre Jorge Martínez Ruz, vocero de la Arquidiócesis de Yucatán, señaló “sabemos ciertamente que todo esto depende de la ya mencionada curva de contagio y de cómo se vaya desarrollando, esperaría que en esa fecha pudiéramos comenzar a salir del confinamiento, aunque sin duda influirá mucho el que los yucatecos respetemos las disposiciones de la autoridad civil, que sigamos las normas de higiene, sobre todo quedarnos en casa”.

Sobre los planes para reanudar las actividades en el Seminario, su titular informó que continúan en su recinto con las clases, “aquí en casa están los seminaristas, adaptándonos a la situación del ‘Quédate en casa’, aquí están prácticamente de tiempo completo, y el 5 ó 6 de julio los muchachos deben terminar su ciclo escolar y salir de vacaciones, esperando en Dios que ya puedan irse a sus respectivas casas con sus familias y disfrutar esos meses de vacaciones”.

En cuanto al seminario menor, el sacerdote recordó que los muchachos están en su casa, porque los estudios y la Preparatoria Yucatán, afiliada a la Uady, realiza sus clases en el sistema digital, por las redes en estos momentos, porque no han podido regresar a la escuela a raíz de las disposiciones del gobierno que se han acatado.

Por la Arquidiócesis de Yucatán, el vocero mencionó que las actividades se irán retomando gradualmente, aunque aún no saben quiénes, ni cuándo.

Estrategia

“El plan que se tenga dependerá de las posibilidades con que se cuente y lo que se pueda realizar para retomar las agendas y recuperar las actividades esenciales, completar el ciclo escolar catequístico, desde los procesos de los niños hasta los adultos que hubieran programado algún tipo de formación cristiana. ¡Qué más quisiéramos que activar el culto público y abrir las iglesias con todo el orden y seguridad posibles! Pero, sin duda, parte esencial del plan implicará seguir las normas de higiene”, indicó el padre Martínez Ruz.

Para evitar un repunte de contagios el presbítero Rebolledo Alcocer opinó que habrá de diseñarse un plan estratégico, la salida del confinamiento y el reanudación de las actividades tienen que ser planificadas, “no pueden ser de golpe y porrazo”, sino poco a poco e irle dando adecuadamente la información a la población para guardar las medidas pertinentes y así evitar un rebrote o repunte en los contagios.

Por su parte el presbítero Martínez Ruz recomienda “ser prudentes y cautelosos en nuestra dinámica diaria, por lo pronto, tomar las ya conocidas precauciones higiénicas, implementando además las nuevas indicaciones que nos brinde la autoridad sanitaria al pasar a la etapa de reanudar actividades, de modo especial, seguir cuidando a quienes sean más vulnerables”.

Reflexiones

Al referirse a las enseñanzas que deja esta contingencia, el rector dijo que en su caso “primero he reflexionado bastante sobre esto y creo que me ha ayudado a valorar más las relaciones interpersonales, el uso de los medios virtuales de la red no suple las relaciones interpersonales”.

“Creo que también me ha ayudado a mí de manera personal, en tener más tiempo para la reflexión, para la oración, para ser más sensible también en la situación económica no he dejado de pensar en las personas que están perdiendo su trabajo, en la crisis económica que parece ser que se nos avecina como país”, añadió.

El rector consideró que también “hemos aprendido como iglesia a arriesgarnos a utilizar el mundo de la red como una oportunidad para evangelizar y para acercarnos a las nuevas generaciones”.

“Espero en Dios que también otra enseñanza es que no necesitamos grandes cosas para vivir, es decir, gracias a Dios tenemos muchos de nosotros un techo, la comida, lo indispensable para vivir con dignidad humana, y que en el trajín habitual de la vida las cosas sencillas las dejamos de valorar de manera suficiente”, indicó.

El religioso mencionó que extraña obviamente a las comunidades eclesiales, las celebraciones con la gente los domingos, y eso es otra cosa que le ha ayudado a revalorar, que la iglesia tiene un rostro humano, que es cada una de las personas de carne y hueso, y los seglares le han enseñado a ver el amor que le tienen a la eucaristía, muchos de ellos que extrañan comulgar, acercarse a los sacramentos, lee hace valorar más al pueblo de Dios.

“Y pues espero que cuando salgamos ya de este encierro pues realmente valoremos a las personas que nos quieren, a tantas personas que nos aprecian, con las que no podemos estar hoy físicamente cerca de ellos”, comentó.

El vocero compartió que parte de las enseñanzas que esto les deja es que “no lo podemos todo; por el contrario, somos frágiles, por otro lado, otras grandes enseñanzas han sido recuperar el valor de estar juntos como familia, la importancia de realizar trabajos sencillos, y darnos cuenta además, de que podemos salir adelante sólo con las cosas esenciales”.— David Domínguez Massa