Llaman a cambiar la ley

El sector privado habla del casode los exalcaldes

José Antonio Loret de Mola Gómory, presidente de la Coparmex-Mérida, consideró que un hecho como la prescripción de la acción penal contra exalcaldes constituye un claro llamado de atención para que entonces las leyes en la materia se modifiquen, a efecto de que tanto la Auditoría Superior como la Fiscalía General del Estado y cualquier otra autoridad involucrada cuenten con el tiempo debido para realizar su labor de manera eficiente y efectiva, sobre todo evitar que conductas delictivas queden impunes con el consiguiente daño para la sociedad y credibilidad de las instituciones.

Alejandra Pacheco Montero, presidenta de la Canirac en Yucatán, opinó lo siguiente: “Para mí la impunidad es algo que nos ha afectado al país, es un cáncer que ha lacerado por mucho tiempo al país, por generaciones. La riqueza que pudiéramos tener en nuestro Estado y el país. Creo que al final si seguimos avanzando con este tema no vamos a progresar”.

La empresaria consideró que las decisiones públicas de no actuar contra los acusados como en este caso, “si bien muchos no quieren aceptar los temas retroactivos o que las denuncias entren después, pues bueno seguimos siendo un círculo vicioso donde es algo de nunca acabar y por supuesto, esto nos va afectando como sociedad”.

“Esto termina siendo ejemplo de que si en los altos mandos se manejan las cosas de esta manera, pues evidentemente esto va permeando de la sociedad para abajo”, comentó.

La presidenta de los restaurantero, quien por cierto con los jóvenes de Coparmex encabezó hace un par de años la campaña de “Yo no doy mordida”, expresó que: “para mí el tema es lastimoso, que nos frena como potencia económica y bueno si me preguntas, no estoy de acuerdo, pues no estoy de acuerdo con el tema de no actuar contra los acusados”.

“Si bien entiendo que los temas de leyes ya no terminan siendo retroactivos por las denuncias que se presentan posteriores, y bueno muchos se escudan en ello, pero creo que es algo que ya tenemos que ir acabando, de acabar con este cáncer que realmente afecta a la sociedad”, puntualizó.

Alejandra Pacheco manifestó que también es un llamado para todos, no solo a la parte gubernamental, también a la parte empresarial, a los ciudadanos, “todos somos parte de este tema y en la medida de que nosotros denunciemos este tipo de acciones podría ser que a lo mejor la impunidad se vaya acabando”.

Michel Salum Francis, presidente local de la Canaco, señaló que “si se realizaron en tiempo y forma todas las acciones tendientes a demostrar el delito, definitivamente como ciudadanos no podemos estar de acuerdo con la impunidad y quienes cometen delitos deben ser castigados por ellos”.

El líder de los comerciantes meridanos indicó que cuando se interpone una denuncia hay dos factores importante, si se mete una vez que prescribió el término de ley ya no es procedente, pero por otro lado si se interpuso la denuncia, pero no se hace ningún movimiento durante un año (aportar pruebas o lo que sea) también se da por cerrado, ya que no hay interés de las partes, y habría que ver porque deciden declarar que prescripción.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA.