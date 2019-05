Llaman a cuidar el aire

Comparan el caso de la metrópoli con el de Yucatán

La maestra en Administración Pública Dolores Barrientos Alemán, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) en México, comparó ayer la calidad del aire de Ciudad de México y Yucatán: la primera es un escenario aterrador y la segunda es totalmente transparente.

“Cuando uno sobrevuela Ciudad de México ve un escenario aterrador, no hay visibilidad, la contaminación atmosférica está haciendo sus efectos, mucha gente tiene afectaciones en su salud y abarca ciudades importantes como Querétaro, Puebla, Morelos”, destacó durante su discurso en la inauguración de la Expo Foro Ambiental 2019 en el Centro de Convenciones Siglo XXI, que encabezaron el gobernador Mauricio Vila Dosal y el alcalde Renán Barrera Concha.

“El 90% de la población mundial vive con mala calidad del aire y cuando uno llega a Mérida ve el cielo totalmente transparente, uno se da cuenta lo valioso que significa la palabra bienestar y lo que llamamos desarrollo sostenible”, dijo.

“Vemos cómo Yucatán y la ciudad de Mérida son lugares que ofrecen un bienestar, ¿por qué ofrecen un bienestar? Porque tiene aire limpio, están en ese 10% de la población mundial que todavía no tiene el problema de la calidad del aire, porque también ofrece recursos naturales… hay que cuidarlos. Yucatán tiene una riqueza muy importante de recursos naturales… hay que conservarlos. Tiene agua, y uno de los efectos del cambio climático que estamos por vivir en México en los siguientes años, creo que ya lo está viviendo, será la falta de agua. Entonces, por eso digo que los de Yucatán son afortunados porque tienen uno de los reservorios de agua dulce más importante del planeta… hay que cuidarlo, hay que manejarlo como una riqueza, hay que ser muy exigentes en la eficiencia del agua, hay que mejorar esa calidad con el saneamiento hídrico; además, tienen alimentación sana, que en muchas ciudades ya no la tenemos; tienen productos orgánicos, la comida maya que es milenaria y es totalmente orgánica, se conserva. En ese sentido, si tienes aire limpio, si tienes suficiente agua y alimentación sana, Yucatán tiene una gran riqueza que se llama bienestar. Hay que seguir trabajando para tener y conservar ese bienestar natural”.

El discurso de la maestra Barrientos Alemán mantuvo en silencio al auditorio y generó comentarios entre el gobernador Vila Dosal, Sayda Melina Rodríguez Gómez, secretaria de Desarrollo Sustentable, y el presidente de la Concanaco, arquitecto José Manuel López Campos, creador de la Expo Foro Ambiental hace 5 años, por los estragos que contó sobre el cambio climático en el mundo.

La representante de la ONU señaló que cuando se estructuró la Agenda 2030 realizaron estudios en tres pilares, el económico, el social y el ambiental. Fue en este último donde detectaron graves problemas porque el 60% de los ecosistemas del planeta están degradados por la pérdida de bosques que es muy fuerte, la pérdida de manglares que es impresionante y lo más aterrador es que sólo quedan 10 años para revertir los efectos del cambio climático si quieren salvar al planeta. Por ello, las autoridades, los empresarios, los ciudadanos y los gobiernos deben de actuar desde hoy.

“Los invitamos a hacer conciencia, que afortunadamente en Yucatán es un estado con un gran desarrollo sustentable, pero hay que cuidar los recursos naturales”, recalcó.— Joaquín Chan Caamal

“Si no combatimos la pobreza en las zonas rurales, el capital natural se va a acabar; si no controlamos el patrón de consumo, el daño económico y urbano será importante; sino pensamos en ciudades más sostenibles y usamos energías renovables, transporte eléctrico y otras alternativas que permitan mayor sostenibilidad no habrá mayor plazo”.

A la maestra Barrientos Alemán le da gusto que Yucatán entre en la era de las granjas eólicas y solares porque es una tendencia creciente en todo el territorio nacional como se puede ver en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Coahuila, Baja California, Monterrey, Tamaulipas, entre otras ciudades que están en la era de la energía renovable.

Advirtió que los efectos del cambio climático son muy fuertes y si la sociedad en general no realiza acciones de mitigación, en la próxima década la temperatura máxima en el mundo aumentará 1.5 grados más. Esto generará mayor sequía, incendios forestales, pérdida de flora y fauna, aumento en el nivel del mar, ciclones más poderosos, entre otros efectos dramáticos. Pero tiene solución este problema ambiental, pero México necesita gobernadores, empresarios y alcaldes campeones y jóvenes con liderazgo que impulsen cambios en las políticas ambientales. Necesitan leyes como las que impulsan 20 estados del país para prohibir el uso del plástico porque está comprobado que 13 millones de toneladas de esos desechos van a los océanos con el consiguiente daño a las especies marinas comestibles.

Reveló que próximamente firmará un convenio de colaboración con el gobierno del Estado en materia ambiental y que el próximo 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente.

