Llaman a cuidar el planeta

El Teresiano pone su grano de arena en una jornada

Alumnos, maestros y padres de familia del Colegio Teresiano pusieron su grano de arena en la Jornada de Conciencia Ecológica, Cambio Climático, Justicia Social y paz que envolvió anteayer a la Mérida, sede de la edición 17 de la Cumbre de Premios Nobel de La Paz.

Con emoción y alegría, desde temprana hora montaron en su galería “al aire libre” una exposición de carteles, fijados en la herrería que circunvala su escuela a un costado del Monumento a la Patria, que ayer fue escenario del concierto de Ricky Martín.

Se trata de manualidades realizadas en todos los niveles del colegio, de todos los colegios teresianos del país. Cada alumno, de acuerdo con su creatividad, plasma una expresión que haga conciencia ecológica en quien la observe. La mayoría de las obras expuestas las realizaron en casa con sus familias y otras en la escuela.

Los primeros espectadores fueron los policías que resguardan la zona, los trabajadores que arman el escenario, estudiantes de otras escuelas que asistieron al evento “Huelga Estudiantil por el Cambio Climático” y algunos Premios Nobel que acudieron a esta reunión y que pudieron observarlos “de pasadita”.

Los carteles fueron realizados con todo tipo de material reciclado y los textos que hacen llamado a la conciencia ambiental, al cuidado del planeta, a vivir en armonía y fomentar la paz son de mucho ingenio y creatividad.

Ileana Lizama Ramírez, directora del plantel, detalló que en la escuela se cuenta con un Departamento de Formación Social, encargado de hacer todas estas actividades solidarias y de conciencia ecológica.

Los alumnos y maestros promueven de manera continua este tipo de actividades, como reciclaje, recolección de pet, cuidado del agua y las frases que aparecen son creatividad de ellos.

María Paula Pérez Graniel, estudiante de segundo año de preparatoria, expresa a través de su cartel que a ella le importa mucho su mundo y quiere un mejor lugar para vivir cuando crezca.

“Se está deteriorado todo el entorno, para empezar el calor que hay ahora no estaba así y eso se debe al cambio climático, hay otros lugares que tienen contaminación de esmog, en otros el agua contaminada y es necesario hacer algo”, dijo la adolescente del Teresiano.

Jaqueline Can López, igual de segundo de preparatoria, propone en su cartel no tirar basura en las calles y si se ve tirada, recogerla aunque no sea de uno. También pidió reciclar botellas, latas, todo lo que se pueda para evitar más contaminación.

“La gente contamina mucho tirando basura, hay partes de Mérida que están llenas de basura, es gente que no tiene conocimiento básico y tiran la basura en cualquier parte sin darse cuenta o sin saber que se va contaminando todo”, opinó.

María José de tercero de primaria, dijo estar preocupada por la contaminación, pues si se contamina el planeta ya no habrá vida.— Luis Iván Alpuche Escalante

La pequeña pidió a las personas mayores que ya no tiren su basura, pues contaminan mucho con esto y propone que todos traten de reutilizar lo que se pueda.

Para la maestra Cecilia Villanueva Concha, son de mucha importancia estas actividades, pues desde pequeños se les crea a los alumnos la conciencia de cuidar el medio ambiente y en muchos casos ellos se la transmiten a sus familias.

Por eso, dijo, a los alumnos siempre les inculcan recoger la basura de su “lonch” y si no tienen cerca un basurero dejarla en su lonchera y cuando lleguen a su casa la depositan en el basurero”, dijo la maestra.

“Aquí en esta galería a cielo abierto están los mensajes de los niños, todos ellos pusieron su mejor esfuerzo por construir un mundo mejor y si nos dan permiso los dejamos para que los vea Ricky Martín, sólo esperamos que la gente no venga a rayarlos, sino que aprecien el trabajo de los alumnos, dijo sonriente la maestra del Colegio Teresiano.