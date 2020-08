Llaman a dar apoyo por la contingencia

Ante pérdida de empleos, se busca facilitar sustento

La diputada Cecilia Patrón emprendió un plan para que todo mexicano que haya perdido su empleo durante la pandemia de Covid-19 reciba del gobierno de la República una ayuda mensual de cuando menos $3,200 durante un lapso de 30 a 90 días.

De acuerdo con un comunicado, desde hace unas semanas la legisladora yucateca hizo la propuesta al Congreso de la Unión.

Sin embargo, afirmó que poco se ha avanzado en la burocracia legislativa y, mientras tanto, millones de familias en todo el país están padeciendo por la falta de ingresos elementales y la nula posibilidad de salir adelante debido a las restricciones de movilidad en todas las ciudades y comunidades.

“Ya pasaron cinco meses y no nos explicamos cómo le están haciendo las familias cuyos padres sostienen el hogar con base en lo que venden en la calle, o que son propietarios de pequeños comercios que hoy no están funcionando y no pueden operar”, expresó.

“Por eso estoy proponiendo que el gobierno de México despierte y voltee a ver a las familias a las que les prometió ayudar desde su campaña, aquí tiene la oportunidad de realizarlo, pero le ha faltado voluntad y humanidad para apoyar a los millones de mexicanos que están viviendo en zozobra económica”, agregó.

Cecilia Patrón dijo que la propuesta para la creación de un programa denominado Ingreso Básico Universal busca no solo brindar ayuda elemental a las familias afectadas, sino contar con el apoyo permanente del gobierno cuando una persona esté sin empleo y pueda percibir un dinero para al menos tener comida y sustento para ellos y sus familias.

“En muchos países existe este modelo, incluso en Latinoamérica, como en Chile, Argentina, Brasil y Colombia”, refirió.

De un vistazo

No ven avance

La diputada Cecilia Patrón recordó que muchas familias del país han hecho sentir su preocupación por la aparente falta de sensibilidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en esta catastrófica situación, pues no ha ayudado a nadie, sobre todo a los más necesitados a quienes prometió ayudar y sacarlos adelante apenas fuera Presidente, cargo en el que ya tiene año y medio y ha entregado pobres resultados.