Llaman a paro contra cuotas

Choferes de Uber protestan por la falta de ingresos

Los organizadores de la primera protesta contra las comisiones que cobrala empresa Uber a los conductores invitan a los choferes de la plataforma a sumarse a un paro de 48 horas, que se llevará a cabo de mañana lunes al martes.

“Es una invitación, no es algo obligatorio, porque muchos están pensando que se les está obligando a no trabajar y para nada, sabemos que este es el medio de sustento para muchos hogares, y ahora con la pandemia más porque muchas empresas han cerrado y muchos ya se han dedicado a la ‘ubereada’”, indicó una de las organizadoras identificada como “Chikis”.

El paro sería desde las 0 horas del lunes 6 hasta las 24 horas del martes 7.

A quienes no puedan estar inactivos todo ese tiempo, se les pide al menos que no se conecten de las 0 a 12 horas “para que Uber sepa que estamos inconformes con la comisión que nos cobran y que las ganancias que nos cobran no son redituables”.

Y es que, dijeron, los más afectados son los que rentan vehículo para trabajar, pues después de descontar la comisión de Uber y el impuesto del gobierno (juntos hacen un 50%) hay que sacar para la renta del auto y para la gasolina.

“El restante viene siendo nuestra ganancia, y realmente es muy poco lo que logramos generar para nuestros hogares”.

En entrevista con el Diario, los organizadores precisan que no se está invitando a no trabajar, sino a no usar la plataforma Uber, pero sí pueden utilizar In Driver, Didi o Nuup. “El paro sería en Uber, y también hemos pedido a la ciudadanía que tampoco se conecte a Uber”.

“Si nos unimos, podremos lograr el propósito de tener 48 horas en Mérida sin Uber”.

Los manifestantes señalaron que antes de la protesta enviaron correos a la empresa expresando sus inquietudes, pero no obtuvieron respuesta. No han podido ir físicamente a las oficinas, pues están cerradas por la pandemia.

“Nuestro propósito es entablar un diálogo con Uber, ya que sus altas comisiones nos están mermando nuestra ganancia (…) Hay ocasiones en que se nos cobra un 25% de comisión, pero hay otras en que nos cobran un 38%, y a esto le aumentamos el impuesto que impuso el gobierno que es aproximadamente un 11%”.

Ellos recordaron que las altas comisiones comenzaron hace un año aproximadamente.

“Cuando Uber llegó a Mérida no había comisión. Como toda nueva empresa traía sus promociones y nos iba muy bien, pero lamentablemente Uber comenzó a subir sus comisiones: empezó con un 10%, luego 15%, luego 25% y ahora es variable. Ya no sabes cuánto vas a ganar. Ahora te llega un viaje y no sabes cuál será tu ganancia final. Esto ha estado así desde el año pasado. Y ahora nos aumentan el impuesto y también nos está lesionando”.

Sin embargo, resaltaron que no están en contra de que reduzcan el impuesto que consideran justo. “Lo que nos está lesionando es la comisión que Uber nos cobra”.

Los organizadores consideraron que de los 5,000 choferes de Mérida registrados en Uber se sumarán al paro al menos 1,500, pues hay conductores y arrendadores en contra de la manifestación.

“Comprendo a las personas que están en contra porque tienen temor a que sus cuentas sean bloqueadas o quedarse sin el poco ingreso que entra a sus casas”.

Sin embargo, dijo, “los más enojados son los administradores de flotillas porque a ellos nos les importa el beneficio del conductor, ellos simplemente cobran la renta de sus vehículos, entonces ellos no tienen interés en que puedan generar o no ganancias porque ganes o no, les pagas la renta”.

Los organizadores comentaron que cuentan con apoyo de “uberistas” de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Laredo, aunque por el momento el paro será únicamente en Mérida. “Ya más adelante, si Uber no da una respuesta, nos vamos a nivel nacional”.

Los manifestantes aprovecharon para pedirle al gobernador Mauricio Vila Dosal que les permita llevar a dos pasajeros en lugar de uno, sobre todo ahora que se empieza a reactivar la economía y reabren empresas y restaurantes.

“Ya hemos hecho una primera solicitud, pero no hemos obtenido respuesta”.— Iván Canul Ek