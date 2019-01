Llega a la dirigencia nacional del PRD el caso de los taxis

Ven “ridícula” la defensa del líder estatal del partido

Un grupo de militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Yucatán ya envió al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de su partido un reporte sobre los dirigentes locales involucrados en el reparto de concesiones de placas de taxi durante el gobierno de Rolando Zapata Bello, según informa Bayardo Ojeda Marrufo, exdiputado y expresidente estatal del perredismo.

Entrevistado sobre la información que publicamos ayer de que varios dirigentes del PRD o sus familiares se vieron beneficiados con la entrega de concesiones, Ojeda Marrufo subraya que ese hecho confirma la relación cercana que mantuvo “el grupo que tiene secuestrado al comité estatal” con el gobierno de Zapata Bello, a tal grado que hicieron un pacto para sabotear una alianza electoral con el Partido Acción Nacional (PAN) en Yucatán.

También consideró ridículos los argumentos que expuso el diputado Alejandro Cuevas Mena, presidente estatal del PRD, al tratar de justificar ayer en el Congreso del Estado la entrega de concesiones de placas a los perredistas.

“Aquí no se trata únicamente de que se cumpla la ley, como él dice, sino que es también un asunto de calidad moral”, enfatiza el exregidor de Tekax. “Cuántas personas trabajan como ‘martillos’ y no han podido obtener una placa porque no tienen ‘padrino’, y ahora vemos que el gobierno de Rolando Zapata repartió concesiones a diestra y siniestra por cumplir un pacto político”.

Bayardo Ojeda recalca que ya enviaron un reporte del caso al CEN perredista, para que tome en cuenta esa situación a la hora de definir a los cinco militantes que integrarán el comité provisional, con miras a una próxima elección.

Sobre las concesiones de placas, señala que a ninguno de los directivos beneficiados se les conocen antecedentes de taxistas y reitera que Cuevas Mena y Eduardo Sobrino Sierra han mantenido secuestrado al comité estatal desde hace varios años.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Opinión

Bayardo Ojeda censura el papel de Alejandro Cuevas Mena en el caso de las placas.

Familiares y más

“Alejandro Cuevas dice que los familiares tienen derecho a solicitar concesiones si cumplen la ley, pero aquí no se trata sólo de parientes porque también se benefició a dirigentes del PRD, lo cual es inmoral”, señala el expresidente interino del partido.

A instancias nacionales

El CEN del PRD ya tiene un reporte del caso, enviado por militantes.