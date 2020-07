Llega apoyo de Cemex a familias de albañiles en Mérida

El señor José Mauricio Vega, habitante de Mérida, estaba muy preocupado porque no tenía trabajo debido a la contingencia sanitaria. Su familia está compuesta por su esposa y dos hijos, y la situación económica cada día se complicaba más.

Hace unos días, recibió un mensaje de texto en su celular, su patrón lo había dado de alta para ser uno de los trabajadores de la construcción inscritos para recibir una despensa por parte de Cemex.

“Esta despensa es una muy buena ayuda ahorita que no hay trabajo. En mi familia soy el único que sale a hacer labores para que haya algo en la casa, pero ahorita bajó demasiado el trabajo. Qué bueno que una empresa como ésta se da su tiempo para hacer estas cosas”, narró el trabajador de Yucatán.

Entrega de despensas

La empresa Cemex entregó más de 20 mil despensas a trabajadores de la construcción y comunidades del país como parte de su campaña de responsabilidad social “Echa una mano a México”.

"Somos cinco personas en mi familia, mi esposo, yo y mis tres bebés nos la hemos visto muy difícil; porque desde que inició esto se quedó sin trabajo y ha estado muy complicado. Esto nos va a apoyar en lo que se estabiliza un poco más, y empieza el trabajo de mi esposo para salir adelante”, mencionó la señora Lizbeth, su esposo trabaja de albañil en Mérida.

La fuerza laboral de la industria de la construcción de la península de Yucatán recibe una despensa que incluye alimentos de la canasta básica, así como diversos artículos higiénicos de primera necesidad.

“Me enteré de este apoyo por parte del Ingeniero, nos pidió datos para poder recoger esta despensa”, expresó Julián Solís otro albañil de Mérida.

“A veces siento angustia y desesperación de que no hay trabajo, y también miedo de que nos podamos contagiar. Este apoyo es de gran ayuda porque casi no contamos con dinero para salir adelante, si no hay trabajo no hay dinero, así es que muchísimas gracias a CEMEX”, agregó el trabajador.

Miles de despensas adicionales más serán entregadas en todo el país a través de monederos electrónicos, mismos que podrán ser canjeados por comida y productos de limpieza en tiendas de autoservicio.

“Los trabajadores de la construcción son los que están a diario en la línea de batalla, por lo que estamos entregando más de 20 mil despensas a lo largo del territorio mexicano”, aseguró Ricardo Naya, Presidente de Cemex México. (I.S.)