Llega el recibo en $15,000 en modesta vivienda de la Mulsay

Angustia familiar: no tienen cómo pagarle a la CFE

En una modesta vivienda de la colonia Mulsay, con un techo de lámina lleno de huecos por donde se cuela la lluvia, con paredes húmedas, sin revoco y un espacio detrás de una cortina que sirve de baño, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende cobrar más de $15,000 por tres meses de consumo.

“No tenemos nada, apenas sirve ese ventilador, nada más”, dice la señora María Casilda Mijangos Álvarez, angustiada por la elevada suma de dinero que debe a la CFE, pues se dedica a la venta de ropa y “chucherías” en los tianguis y desde hace tres meses ninguno de su familia trabaja por el confinamiento. Por si fuera poco, no accedieron a los apoyos del gobierno, pues no pudieron registrarse porque no tienen medios electrónicos para ello.

La señora Mijangos explica que el mes pasado le llegó el recibo en $13,859, de modo que acudió a las oficinas de la CFE para aclararlo por cobro excesivo, pero le respondieron: “Ya lo consumió, tiene que pagarlo”.

“¿Cómo voy a consumir tanto? No hay nada aquí; un ventilador que apenas funciona y un televisor. ¿De dónde voy a gastar tanto?”, se cuestiona la mujer.

Este mes le llegó un nuevo recibo con recargo y ahora debe más de $15,000.

La situación y la desesperación, dijo, le ha hecho confiar en personas que, a su parecer, se han querido aprovechar para obtener alguna ganancia. “Un señor me dijo que me iba a ayudar, me pidió el recibo y se lo llevó, pero ya no lo volví a ver”.

La señora y sus familiares la están pasando mal, pues no es la única situación desfavorable que sortea, también está su hermano, de 50 años de edad, que ha tenido problemas de salud y apenas puede caminar.

“Lo internamos en el O’Horán y cuando salió nos estaban cobrando 9,000 pesos. Tampoco tenemos para pagarlo”, explicó la mujer.

Para poder comer, dijo, su esposo, Humberto Estrella realiza algunos trabajos, pero le preocupa la gran cantidad de dinero que tienen que pagarle a la CFE.

La usuaria pide a las autoridades alguna ayuda por el cobro excesivo en su recibo de energía eléctrica, pues si no paga la cantidad solicitada le cortarán el servicio.