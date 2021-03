Aclara el gobierno estatal dudas por la glosa legislativa

Por primera vez, los funcionarios del Ejecutivo estatal cumplieron con enviar las respuestas que les faltaron en sus comparecencias ante los diputados locales por la glosa del informe de gobierno, mismas que ayer fueron distribuidas a los legisladores, ahora solo falta ver si en verdad respondieron todo lo que se les preguntó.

“Ya llegaron las respuestas, ahora habrá que revisar lo que enviaron, para saber si respondieron como lo marca la ley: con claridad, con objetividad, con datos duros. Tuvieron ya el tiempo más que suficiente para realizarlo, así que yo digo que ahora habrá que esperar”, declaró Felipe Cervera Hernández, diputado del PRI y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso.

Entre los asuntos en cartera de la sesión plenaria de ayer se incluyó la recepción de las respuestas enviadas por los funcionarios estatales, por lo que se ordenó sean distribuidas ayer mismo a todos los diputados.

Con el nuevo formato aprobado el año pasado, ahora los funcionarios que comparecen en el Congreso tienen la obligación de responder con claridad y con verdad las preguntas que les hagan los diputados locales o serán sujetos de procesos administrativos, lo que antes no sucedía, por eso muchas preguntas se quedaban sin responder y no pasaba nada.

Entrevistado al respecto en el Congreso antes de iniciar esta sesión plenaria, Cervera Hernández explicó que al recibir las respuestas como se espera, se deberán turnar para el conocimiento de todos los diputados.

“Una vez turnadas, entonces ya podremos saber si cumplieron o no cumplieron, no entendería por qué se diera un incumplimiento, así que vamos a pensar que está bien, pero los recibiremos y al menos de mi parte, lo compartiré con todos ustedes para que sea conocimiento público”, indicó.

Proceso

El diputado consideró que los funcionarios cumplieron en tiempo y forma con el envío de sus respuestas, “como es un tema plenamente oficial tiene que entrar vía Oficialía de Partes, vía Secretaría General, la Mesa Directiva, hacerse todo el proceso entonces entiendo que hoy se les estará turnando a los diputados (como en efecto se hizo en la sesión)”.

El presidente de la Junta de Gobierno dijo que todos los temas abordados en la glosa son importantes, “en general todos, la aplicación de los recursos públicos, estamos viendo una serie de situaciones que queremos dejar en claro, el ideal para todos es que los recursos públicos se ejerzan con transparencia y efectividad, entonces para eso estamos solicitando esa información”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Cervera Hernández recordó que en algunas dudas que se plantearon se habla de la ejecución del gasto de Yucatán Seguro de más de 2,600 millones de pesos y saber si están en tiempo, si está avanzando, si no se está avanzando, cuál es el problema, “necesitamos esa información para evaluar realmente”.

El diputado consideró como algo preocupante que a casi dos años solo se haya ejecutado un 30% de ese gasto cuando el propio decreto establecía la aplicación en diciembre pasado. Quieren saber si es normal que a una empresa se le aguante durante dos años el no haber cumplido con la instalación de estos sistemas, qué está sucediendo es lo que se pregunta.

Sobre las candidaturas para diputados en su partido el PRI, donde se mencionaba que podría repetir en el Congreso, entre risas bromeando con los reporteros Cervera Hernández comentó: “lo digo, lo repito, ya les aburrí con tanto repetirlo, pero no es un tema que me ocupe, estoy ocupado en mis temas legislativos, de representación, toda esa parte de candidaturas son temas de mi partido y ahí es donde habrá que responder”.

¿No lo están incluyendo en la lista de candidatos plurinominales?, se le insistió.

“No es un tema que me ocupe, no formo parte de los órganos que están tomando estas decisiones, se los he dicho, no me he sentado en ninguna mesa precisamente porque no formo parte de las tomas de decisión de candidaturas, estoy dedicado a lo mío, lo demás son estrategias de partido que habremos de respetar y sumarnos todos, eso es lo que nos corresponde”.