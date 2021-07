Lleva a su nieto en triciclo a su caravana de "graduación"

MÉRIDA.- Para Tediberto González Córdova e Irma Escamilla Bonilla no contar con automóvil no fue motivo para no acudir a la “graduación” de su nieto Dilan Silveira González en el jardín de niños Manitas Creativas de la Lotería Nacional en la colonia Emilio Portes Gil.

Don Tediberto adornó el triciclo con el cual reparte pan en las tardes y llevó a su esposa y nieto a la caravana en la escuela.

Globos en color negro con dorado, un muñeco con toga y birrete y las letras con el nombre del pequeño fueron parte del vehículo que don Tediberto empujó, mientras el pequeño Dilan, con uniforme y birrete, iba acompañado de su abuelita.- Ramón Celis

