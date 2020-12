Llevan apoyos sociales

Respaldo en salud y educación para gente de Tahmek

Apoyos de chamarras para proteger del frío a niños en edad escolar, becas económicas para estudiantes de primaria y secundaria, obras de infraestructura urbana y acciones de atención a la salud entregó y supervisó el gobernador Mauricio Vila Dosal durante una gira de trabajo por Tahmek.

Acompañado de las subsecretarias de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Carmen Martínez Ordaz e Ingrid del Pilar Santos Díaz, Vila Dosal continuó la distribución de 211,207 chamarras del programa “Impulso Escolar” a estudiantes de primarias públicas de todo el estado. También siguió con la entrega de becas económicas en primaria y secundaria, que en todo el estado benefician a 16,122 estudiantes, a fin de apoyarlos gastos en su educación y aliviar con ello la economía familiar.

En Tahmek se apoya a 147 estudiantes.

Entre los beneficiarios que recibieron de Vila Dosal esta ayuda, están Guadalupe Victoria Baas, del tercer grado de la primaria “Margarita Maza de Juárez” y quien tiene un promedio de 98, y Rebeca Saraí Tun Can, del primero de la secundaria “Nicasio Barrera Gamboa”, con 99 de promedio.

Norma Can Cauich, madre de Rebeca, comentó que la beca significa un importante apoyo para su hija y su familia, pues a pesar de que no hay clases presenciales debido a la pandemia del coronavirus, se tienen que cubrir gastos de la educación de la menor, quien ha cumplido con sus clases en línea.

A causa de la pandemia, los pagos se realizan vía depósito bancario; solo en el caso de los nuevos beneficiarios se entregarán en el domicilio. La entrega corresponde a los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre.

Respecto a las chamarras, también debido a la emergencia sanitaria, personal del gobierno del Estado las llevará a cada plantel y los directores y maestros se encargarán de entregarlas a los padres de familia, quienes deberán acudir a las escuelas de sus hijos en la fecha y horario programados por las autoridades escolares, a fin de que se realice en orden, siguiendo las medidas de prevención y evitando amontonamientos.

Acompañado de profesores, la alcaldesa anfitriona, Neyda Heredia Leal y la secretaria de Educación del estado, Loreto Villanueva Trujillo, el titular del Ejecutivo insistió en su llamado a evitar las reuniones masivas durante las fiestas decembrinas para evitar que los contagios del coronavirus aumenten, se ponga en riesgo la capacidad hospitalaria y se detenga el proceso de reactivación económica.

Momentos antes de realizar las entregas de ambos apoyos, Vila Dosal supervisó los trabajos de mantenimiento y conservación del parque principal de Tahmek, que prácticamente están listos tras una inversión de $3.3 millones y que permitirá a los habitantes de esta comunidad contar con mejores espacios públicos.

Ahí, el secretario de Obras Públicas, Virgilio Crespo Méndez, indicó que las labores consistieron en la construcción de plazas de acceso para personas con discapacidad, instalación de luminarias, piso de caucho para el área infantil y juegos infantiles, así como bancas de concreto, restauración de bancas metálicas, creación de una zona para estacionar bicicletas, construcción de una fuente con salida de agua e iluminación, paradero de autobuses y reforestación de 11 ejemplares de makulí y chaká.

El funcionario precisó que como producto de los ahorros en la obra se pudo realizar el remozamiento de calles peatonales a base de adocretos tipo hexágono para tráfico pesado, construcción y ampliación de banquetas e instalación de cinco postes con luminaria.

El gobernador igual supervisó el consultorio del programa “Médico 24/7” donde se ofrece atención a la población cuando los centros de salud y hospitales rurales concluyen sus jornadas laborales, y visitó la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) donde se atiende a las personas con discapacidad.

En este municipio, el gobierno estatal y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) impulsaron la construcción de pisos, techos, baños, cuartos adicionales y cocinas, como parte de las 17,000 acciones de vivienda realizadas en toda la entidad.

A Gloria Noemí Sabido Canché se le construyó una cocina ecológica en su hogar, lo que ayudó a mejorar su calidad de vida y la salud de su familia, ya que antes la mujer de 66 años tenía que calentar y cocinar sus alimentos al fuego directo, lo que le ocasionaba una tos muy fuerte a causa del humo que genera la leña.

Sin embargo, esta situación cambió para bien ya que los aditamentos que incluye esta acción de vivienda permiten que los vapores escapen sin causarle más afectaciones.

“Desde antes cocinaba en la candela e inhalaba el humo que salía porque no se iba a otro lado, pero ahora ya no es así, porque yo lo prendo y se va para arriba y de antes padecía mucho de la garganta y por eso tosía mucho. Ahora ya no, entonces aparte de ser un mejor lugar para cocinar también ayudó mucho a mi salud porque ya no me duele la garganta”, aseguró la mujer.

En el mismo sentido, Gloria Noemí reconoció la labor que ha realizado el gobernador Vila Dosal, para otorgar apoyo a las personas más afectadas por emergencia sanitaria y por las fuertes lluvias causadas por los fenómenos naturales recientes, “le pido que, así como me ayudó a mí, que siga ayudando a la gente que lo necesita.

