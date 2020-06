Llevan ayuda a 3,500 personas

Buena respuesta a convocatoria de una agrupación

La organización benéfica Yucatán Unido en la Contingencia ya entregó más de 2,000 despensas alimentarias durante la emergencia sanitaria por la Covid-19 en el Estado, en sus primeras siete semanas de funcionamiento, y continuará la entrega de ese apoyo y equipos médicos a las instituciones de salud.

Nadia Carrasco, representante de la Canaco Mérida, entregó ayer al subdirector médico del Hospital Regional del Issste, Fabio Martínez, un equipo de videolaringoscopio, que adquirió ese organismo con la aportación de varios empresarios.

“Agradezco a los donadores este invaluable apoyo que servirá para dar una mejor atención a los enfermos de Covid, infinitas gracias”, dijo el doctor Martínez al recibir el equipo médico.

La coordinadora de ayuda alimentaria, Patricia McCarthy Caballero, informó que en las últimas dos semanas de mayo entregaron de 450 a 500 despensas, tanto a personas vulnerables como a albergues o instituciones de asistencia social, aunque en estas últimas entregan “superdespensas” para que atiendan a quienes están internados en esos lugares.

Patricia McCarthy calculó que hasta el momento Yucatán Unido ya entregó más de 2,000 despensas a albergues, personas afectadas por el confinamiento, falta de ingresos o que viven en pobreza extrema. Incluso se ampliará la cobertura a familias de fallecidos por la Covid-19, porque ellas permanecen en cuarentena y no pueden salir para comprar alimentos por prohibición médica.

Ya entregaron las primeras a este tipo de beneficiarios y mantendrán el apoyo mientras haya donaciones.

También se informó que la empresa Kekén donó 170 kilogramos de carne de cerdo, otra empresa donó varios kilos de huevos, por lo que entregan despensas balanceadas en nutrición. Ahora, incluirán a las despensas que repartan en el interior del estado cubrebocas porque ven que en los municipios mucha gente no usa esa protección, no porque no quieran, sino porque carecen de ella o no tiene dinero.

“Fácilmente Yucatán Unido ya benefició a más de 3,500 personas, porque hay instituciones que atienden a muchas personas como Drogadictos Anónimos, Cottolengo y los asilos”, dijo. “Hay beneficiarios que reciben por cuarta ocasión el apoyo y eso es que nos coordinamos con el gobierno y el Ayuntamiento de Mérida para que no se repitan los beneficiarios. Este apoyo alimentario va a continuar porque la pandemia va para largo. Afortunadamente la entrega de donaciones no ha parado porque la gente está consciente que la afectación económica es una realidad que nadie puede negar”.

Informó que reparten la ayuda alimentaria en instituciones y a personas de Mérida, Maní, Mama, Chicxulub Pueblo, Sanahcat, Tizimín, Peto, Tzucacab, entre otras comunidades.

Los principales centros de acopio de alimentos son las tiendas Súper Akí, Súper Willys, Santos Lugo y Soriana, y en las sucursales de Oxxo y Dunosusa se realiza el redondeo o donaciones para recaudar fondos para comprar equipo médico y de protección para trabajadores.

Alejandra Pacheco Montero, coordinadora del área de salud, informó que está en constante comunicación con los doctores de los hospitales Covid y clínicas pequeñas donde atienden otras enfermedades de la población y les entregan equipos de protección principalmente para que no se contagien.

“La pandemia nos está dejando en los primeros lugares del Covid y no hay que bajar la guardia, la entrega de apoyos no puede parar”, señaló. “Estamos en una carrera de resistencia contra el coronavirus, tenemos muchos casos en el país, los médicos y la gente tienen necesidades, reconocemos la labor de los gobiernos estatal y municipales y nos sumamos al trabajo para que no haya mayores contagios”.

“Hay varios municipios que están en los primeros lugares de contagios en Yucatán como Valladolid, Umán, Ticul, Progreso, Chemax, entre otros, y decidimos apoyar a las clínicas pequeñas, donde el paciente tiene el contacto y acuden allí porque se sienten mal. Con las donaciones compramos 500 caretas más, 1,000 cubrebocas N-95 y sumaremos 25 termómetros para detectar a asintomáticos. Ya entregamos más de 2,500 cubrebocas y 500 caretas, éstas últimas las compramos a los zapateros de Ticul para que se ayuden económicamente porque no tienen trabajo”.

Raúl López Osorio, coordinador del área de Vinculación Empresarial, informó que del 1 de mayo al 30 de junio Oxxo y Dunosusa recaudarán el redondeo, y el dinero servirá para la compra de equipos médicos y de protección. “Recientemente con las donaciones compramos 614 despensas alimentarias, 1,400 caretas y cubrebocas. Invito a la ciudadanía y los empresarios que colaboren con este programa de asistencia social, para que los apoyos a los más vulnerables sigan fluyendo”.

“La contingencia no se levanta en Yucatán, y mientras haya donaciones continuaremos con esta labor”, dijo el también director de la Fundación del Empresariado Yucateco en rueda de prensa virtual.— Joaquín Chan Caamal

