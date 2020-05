Llevan galardón y estímulos a casa de 372 maestros

Hasta la puerta de sus hogares, un total de 372 docentes con 50, 40, y 30 años de trayectoria magisterial recibieron medallas y estímulos económicos como un reconocimiento del gobierno del Estado por la importante labor que realizan todos los días formando a las nuevas generaciones.

El Ejecutivo estatal informó que personal de la Secretaría de Educación del Estado (Segey), siguiendo los protocolos sanitarios y de distanciamiento social, fue el encargado de llevar estas distinciones hasta la puerta de los hogares de los profesores, a fin de que no tengan que salir y poder protegerlos del coronavirus.

En el marco del Día del Maestro, fueron 372 docentes los distinguidos.

Este año, 306 maestros son galardonados con el reconocimiento “Raquel Dzib Cicero”, 57 con la condecoración “Ignacio Manuel Altamirano” y 9 con la medalla “Pablo Moreno Triay”. Tanto las preseas como los estímulos económicos a los que se han hecho acreedores los 372 docentes, les serán entregados en sus domicilios.

María Esther Zita de Jesús López Preciat tiene 50 años de ser la primera figura docente de muchos niños, a quien el sentimiento de ofrecer los conocimientos iniciales la motiva a seguir enseñando, más ahora que los docentes afrontan los cambios de rutina por la emergencia sanitaria mundial.

La profesora ya dedicó cinco décadas de su vida a compartir sus conocimientos con decenas de generaciones de niños, lo que la ha hecho acreedora de la medalla “Pablo Moreno Triay”, la cual recibió en su casa con mucha emoción, se informa en un comunicado.

Una vida de trabajo

“Esta medalla representa toda una vida de trabajo, no me he jubilado para seguir siendo una guía para niñas y niños de preescolar. Somos los cimientos de todo lo que es la enseñanza, más en esta época donde los valores son importantes”, enfatizó.

Para realizar las entregas de la forma más sana y segura posible, se siguieron las medidas sanitarias correspondientes como lo es utilizar cubrebocas, guantes, caretas, gel antibacterial con 70% de alcohol y guardando la sana distancia.

El maestro Gualberto Enrique Burgos Rosado, con 40 años de trabajo docente, también fue visitado por personal de la Segey para recibir un reconocimiento a su trayectoria, misma que ha permitido a jóvenes de secundaria prepararse académicamente, teniendo el respaldo de su experiencia y compromiso con la educación.

“Hemos palpado lo que es realmente la educación. Actualmente soy director de la secundaria federal número dos, en el turno matutino, y es gratificante ver que en esta pandemia tenemos ejemplos de superación tanto en alumnos como en maestros. Ahora estamos haciendo de todo con la ayuda de la tecnología”, dijo.

A propósito de la efeméride, autoridades del ramo coincidieron en que las acciones preventivas por el coronavirus Covid-19 han sido más efectivas gracias a la suma de la comunidad docente, que en situaciones extraordinarias como las actuales, sigue apoyando a niñez y juventud compartiendo contenidos en plataformas digitales dando curso al ciclo lectivo, coadyuvando a la formación académica de miles de estudiantes desde sus hogares.

